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噪音車惹人厭 新北蘆洲警周末開罰16輛
針對近期噪音車夜間炸街引發民怨，新北市蘆洲警分局上周五深夜協同環保局實施擴大聯合稽查，於轄內主要幹道共攔查120輛汽機車，其中16輛經環保局現場判定不合格，直接開罰並責令改善後複檢。
警方指出，聯合稽查主要針對變更排氣管製造噪音、擅自改裝車體設備等等，一旦發現擅自更換非審驗合格的排氣管、驗出噪音值超標，直接依噪音管制法及道路交通管理處罰條例開單舉發，並責令改善後返回環保機關複檢。
蘆洲警分局今年截至目前為止，針對改裝、噪音車輛，已經攔查通報環保局裁處共2980件。未來將不定期配合環保及監理單位，設置稽查點規畫攔檢勤務。
凡不當改裝車體、電系等設備，可依道路交通管理處罰條例第18條處2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗。改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6千元以上2萬4千元以下罰緩。
蘆洲警分局表示，噪音改裝車是全民公害，排氣管轟隆作響不會被人稱讚，只會引人側目和厭惡。警方每個月皆不定期安排攔檢編組、會同監理站及環保局執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，呼籲車主不要以身試法。
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