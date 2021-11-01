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上班時段高雄路竹連環撞 6車8人幸好都輕傷

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導

今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。

高雄市湖內警分局今天上午7點39分許，接獲報案在路竹區竹湖陸橋西往東機車道上有事故，警察到場處理，發現是6輛機車分兩處碰撞，機車騎士酒測值都是零，上午9點左右事故已排除。

警方調查，機車騎士28歲孟女、27歲鄭男、24歲洪女、18歲謝女與18歲乘客趙女不明原因發生碰撞，事故阻礙慢車道通行。

隨後見到前方事故，欲回頭下橋的53歲李男折返時，與正騎乘上橋的19歲吳女、乘客19歲侯女發生碰撞，衍生第二起事故。

湖內消防分隊到場將傷者分別送往路竹區高新醫院、台南市立醫院，8名傷者送醫後都無大礙。事故地點靠近樹人醫專，傷者中有幾名是學生。

警方表示，竹湖陸橋過去是汽機車混雜，之後調整設計為機慢車分道，事故有減少，但在去年12月曾發生一件類似的連環撞事故。

今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與吳姓女子碰撞，造成6輛車、8人擦傷，幸好都無大礙。記者王慧瑛／翻攝
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車道 機車騎士

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