台中計程車幫搬家跟丟 求助警找主人

台中洪姓計程車司機日前協助郭姓女子搬家載運行李，怎知才過2個路口就跟丟了前導車，洪姓司機也沒留下對方電話，在束手無策狀況下，只好轉往派出所尋求協助，警方調閱監視器後聯繫上郭女，才讓她開心地與家當團聚。

在台中市駕駛計程車的洪姓駕駛(80年次)，於上個月29日14時拖著一個大行李箱到第三警分局立德所報案，他向警方表示，下午郭姓女子(57年次)攔車請他幫忙載送行李到太平新住處，郭在前方騎車領路，怎知才過了2個路口，因為大車遮擋視線，轉個彎就不見她的身影，沒有留下郭女電話號碼，收到的地址也有誤，自己束手無策，只好到警局請警察幫忙。

立德所員警林茂英、吳育鑫得知後立即調閱監視器，20分鐘後隨即聯繫上郭女，她抵達派出所見到自己行李又驚又喜，郭向警方表示，自己抵達新家後，發現後方計程車怎麼沒有跟上，偏偏自己也沒有記下車牌號碼或司機電話，才要到附近派出所報案，幸好沒多久就接到員警電話，這才鬆了一口氣，頻頻向警方道謝。