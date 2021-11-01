青少年飛踢重摔西門町街友 社會局怒：嚴厲譴責

社群平台上傳出多則民眾無故騷擾一名街友的影片，影片中有人對街友狂踹、訕笑，導致該街友情緒激動，由於影片背景就是台北市知名景點西門町商圈，台北市社會局長周榆修表示，該案並非本市列冊街友，但針對街友北市仍持續擴大並積極結合民間團體，共同提供各項街友支持性服務，他呼籲，此種暴力與攻擊應嚴厲譴責。

近日在社群平台上許多網友上傳，在西門町騷擾一名黃姓街友的影片，起初只是有的人向黃男搭話或是邀請黃男一起抽菸，後續引起更多人前往西門町尋找該街友並拍攝影片，有的網友開始對黃男出現攻擊與騷擾行為，像是飛身狂踹、出手重摔、惡意訕笑，連圍觀群眾也跟著起鬨，當中還有不少身穿制服的學生，導致黃男情緒激動。

臉書社團「爆廢公社」也有人貼出相關影片，底下網友們留言，「集體霸凌⋯⋯可怕的是旁邊在笑的路人」、「有必要這麼做嗎」、「這樣捉弄很好玩嗎」、「很想問這街友到底是招誰惹誰？」

對此，周榆修表示，該案並非本市列冊街友，但針對街友北市仍持續擴大並積極結合民間團體，共同提供各項街友支持性服務，另為倡導民眾對街友多包容的態度，社會局除了透過社區派工方式讓街友在社區中進行環境清潔工作，不僅協助其透過就業自立，給予街友尊嚴，並藉此回饋社區以促成與社區融合相處，爭取彼此包容、和諧。

周榆修再次聲明強調，在自由民主的文明社會，任何人都應該彼此相互尊重，並嚴厲譴責任何語言或行為的暴力與攻擊，以遏止暴力蔓延。

另外，針對街友須協助部分，周榆修表示，社會局會依遊民個別需求，提供生活救助、福利申請及就醫等服務，並轉介勞動局提供就業媒合，輔導遊民租屋自立，脫離街友獲得穩定生活。對於有意願安置的街友，同事提供收容及輔導，幫助街友脫離街頭回歸社區生活；對於目前暫無安置意願者，依社會救助法第17條規定，予以列冊持續輔導。