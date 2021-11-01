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小心荷包！斗六大學路3段路口今起科技執法 取締5違規

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣第1個科技執法設備今天上路了！縣警局今年在易肇事路口斗六市大學路3段、中山路口設置AI車牌辨識系統，將嚴加取締超速、闖紅燈、違規回轉、未依標誌標線行駛及未保持路口淨空等5項交通違規行為，提醒用路人遵守交通規則，維護交通安全，以免受罰。

斗六市大學路3段、中山路口鄰近雲林科技大學及雲林縣政府，也是通往市區及台78線快速道路、國道3號等重要聯絡要道，車流量大，闖紅燈、超速、違規回轉等狀況頻傳，縣警局因此建置科技執法設備。

縣警局表示，該設備斥資212萬元建置，今年8月20日驗收完成，宣導2個多月後，今起正式執法，透過這套科技智慧執法系統的超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統、攝影機等自動判讀蒐證交通違規行為，並將車籍資料匯入科技執法平台，由員警認定違規事實後即可開單舉發。

縣警局指出，該系統在8月測試宣導期發現，汽、機車在該路口違規達2579件，其中1139件為超速居冠，另次多為闖紅燈，有281件；9月違規件數雖減少，但仍有1660件，超速686件、闖紅燈389件；該路口前方200公尺處已設立「前方路口，科技執法」警示標誌提醒用路人注意。

雲林縣警局在斗六市大學路3段、中山路口建置的科技執法設備今天正式上路執法。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局在斗六市大學路3段、中山路口建置的科技執法設備今天正式上路執法。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局在斗六市大學路3段、中山路口設置AI車牌辨識系統今起上路，取締超速、闖紅燈、違規回轉、未依標誌標線行駛及未保持路口淨空等5項交通違規行為。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局在斗六市大學路3段、中山路口設置AI車牌辨識系統今起上路，取締超速、闖紅燈、違規回轉、未依標誌標線行駛及未保持路口淨空等5項交通違規行為。記者陳苡葳／攝影

雲林 標誌 斗六

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