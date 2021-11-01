小心荷包！斗六大學路3段路口今起科技執法 取締5違規

雲林縣第1個科技執法設備今天上路了！縣警局今年在易肇事路口斗六市大學路3段、中山路口設置AI車牌辨識系統，將嚴加取締超速、闖紅燈、違規回轉、未依標誌標線行駛及未保持路口淨空等5項交通違規行為，提醒用路人遵守交通規則，維護交通安全，以免受罰。

斗六市大學路3段、中山路口鄰近雲林科技大學及雲林縣政府，也是通往市區及台78線快速道路、國道3號等重要聯絡要道，車流量大，闖紅燈、超速、違規回轉等狀況頻傳，縣警局因此建置科技執法設備。

縣警局表示，該設備斥資212萬元建置，今年8月20日驗收完成，宣導2個多月後，今起正式執法，透過這套科技智慧執法系統的超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統、攝影機等自動判讀蒐證交通違規行為，並將車籍資料匯入科技執法平台，由員警認定違規事實後即可開單舉發。