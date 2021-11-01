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連續逼車6公里 火爆男最後還擲寶特瓶洩憤

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子上月11日下午駕駛休旅車行經彰化（台74甲）東外環道路時，疑不滿台北市吳姓男子駕車變換車道，除涉嫌踢打吳男轎車外，還駕車一路追逐約6公里，連續逼車約10分鐘，甚至還下車朝吳男轎車丟擲寶特瓶，經吳男提告，彰化警分局昨天依強制罪、恐嚇罪及毀損罪嫌將黃男函送彰化地檢署偵辦。

警方調查，黃姓男子上月11日下午3時10分許，駕駛休旅車由西向東往台中市方向行駛時，疑不滿前方由吳姓男子駕駛的轎車變換車道不當，先在縣道139大彰路口停紅綠燈時，下車斥罵吳男，並踢打吳男駕駛的轎車，要他下車，引來路人側目，也嚇壞了車內友人。

但吳男不理會，還用手機錄下過程，待綠燈放行，沿著內側車道，加速離去，不過，黃男隨即上車，一路追逐，並貼近行駛，少5次涉嫌侵入內側車道，甚至還臨時踩煞車，為之險象環生。

黃男隨後加足油門，行駛到前方的快官交流道匝道，在路肩下車等候，待吳男轎車通過時，猛擲一瓶寶特瓶，打中吳男的擋風玻璃，吳也隨即揚塵而去。

據了解，吳男指稱是依速限行駛，未擋到後車行駛，甚至他還讓路，黃男卻一路追逐、逼車，還造成車體受損；但黃男則反稱是吳逼車，還用手機錄影，顯然是有備而來。

吳姓男子隨後也向彰化警分局三家派出所報案，警方隨即傳喚黃男到案，昨天依強制罪、恐嚇罪及毀損罪嫌移送法辦。 警方指出，依強制罪可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；恐嚇罪則可處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

黃姓男子駕駛的休旅車，一路涉嫌逼車，至少5度侵入吳男行駛內側車道。圖／彰化踢爆網提供
黃姓男子駕駛的休旅車，一路涉嫌逼車，至少5度侵入吳男行駛內側車道。圖／彰化踢爆網提供
黃姓男子涉嫌持寶特瓶，砸中吳男所駕轎車的擋風玻璃。圖／彰化踢爆網提供
黃姓男子涉嫌持寶特瓶，砸中吳男所駕轎車的擋風玻璃。圖／彰化踢爆網提供

車道 恐嚇

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