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上兵當起人頭帳戶 辯稱提款卡遺失被法官打臉

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

吳姓志願役上兵涉嫌將郵局提款卡交給詐騙集團使用，詐騙成員假冒購物網站人員謊稱網站遭駭客入侵訂單誤設，造成被害人共匯出13萬9千多元至吳帳戶後被車手領走。台南地院依吳觸犯幫助洗錢罪判處徒刑5月，併科罰金5萬元，罰金得易服勞役，案可上訴。

吳矢口否認涉有幫助洗錢，供稱提款卡片在今年4月6日，因為掉在地上，被車子壓壞不能使用了。他都在部隊裏面，沒有時間去詐騙他人。

法官根據郵政自動櫃員機交易明細表、詐欺集團車手提領被害款項監視器翻拍照片等，認定吳的帳戶並無申辦系爭卡片遺失、毀損紀錄。

法官並認定詐欺集團車手，利用吳所提供提款卡及提款密碼，領取被害人匯入吳帳戶款項事實，吳辯稱未交付提款卡給他人及提款密碼未告知他人，不足採信。

判決說，吳於去年4月6日晚間10點多，在不詳地點，將他申設郵局帳號提款卡及密碼交給詐騙集團成員使用。

詐騙集團成員先於今年4月12日晚上7點多起，假冒購物網站客服人員撥打電話給劉姓女被害人佯稱網站遭駭客入侵致訂單誤設，須配合郵局客服人員指示操作自動櫃員機辦理解除。

劉女陷於錯誤後，委請他人或自己，分5次共匯出13萬9千多元至吳帳戶，馬上遭詐騙集團成員提領殆盡。

法官審酌，吳犯後矢口否認犯行，未見悔意，但尚無證據足認吳曾參與詐術施行或提領、分受詐得款項，僅係單純提供帳戶資料供他人使用，目前為職業軍人志願役上兵，等一切情狀，量處其刑。

吳姓上兵涉嫌將郵局提款卡交給詐騙集團使用， 台南地院依吳觸犯幫助洗錢罪判處徒刑5月，併科罰金5萬元。圖／本報資料照片
吳姓上兵涉嫌將郵局提款卡交給詐騙集團使用， 台南地院依吳觸犯幫助洗錢罪判處徒刑5月，併科罰金5萬元。圖／本報資料照片

詐騙集團 購物網 車手

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