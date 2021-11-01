送托8天1歲童身上瘀青入夜哭 竹巿社會處：調查中

一名家長昨在臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」PO文，指才將一歲的兒子送到新竹市一間托嬰中心8天，兒子身上就出現抓痕與瘀青，送托期間半夜回家兒子除不停驚醒哭鬧，在托嬰中心也吃不飽。透過即時視訊．該名家長竟看見托嬰中心老師在拉扯兒子，還讓其跌坐在地，憤而向警方報案，提告傷害罪，警方已受理。

市府社會處指出，9月22日收到家長通報後，立即派員前往該托嬰中心稽查並說明啟動調查程序，23日函文該托嬰中心提供收托孩子8日至17日收托時間的所有監視器畫面，並要求業者針對受傷事件提供完整說明，且持續對該托嬰中心不定期稽查及輔導。另外，社工也陪伴家長與托嬰中心溝通及了解照顧情形，並持續關心孩子及家長，提供法律等相關社福資源。

經全面檢視所有監視器畫面後，因尚無法明確看到幼童有受不當照顧情事，已預訂召開專案會議，釐清托嬰中心是否有照顧不當的情形。如確有照顧不當，將依兒童及少年福利與權益保障法裁罰托育人員或托嬰中心，並可依規取消該中心準公共化資格。

該名家長PO文指出，9月8日將兒子送往該托嬰中心，不料送去第3天就發現腋下出現紅色抓痕，腳有瘀青，隔天詢問老師傷痕原因，對方卻稱不清楚，有可能是兒子沒剪指甲。但兒子在送托的前一天晚上就已經剪過指甲。

該名家長說，接下來幾天要送托時，兒子都哭鬧不安且露出害怕神情，本來晚上回家睡覺都很安穩，送去托嬰中心後，晚上卻噩夢連連，不停的驚醒哭鬧。再次詢問老師兒子在托嬰中心有無狀況，老師一樣敷衍了事說沒有。

9月17日，該名家長從即時影像看到2名老師輪流拉扯兒子，最後兒子跌坐到地上，過沒多久，另名老師因強迫兒子戴口罩，使其掙扎，面露痛苦。當天下午回家後就發現兒子額頭跟背部都有一大塊瘀青。

另外，該名家長指出，送托期間老師稱兒子不適應都不吃，但她認為是托嬰中心沒讓兒子常喝水或牛奶，回家後尿片都是乾的，不然就是尿很黃，兒子才去一周體重就從10公斤掉到9.1公斤。