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台南市安南區透天厝清晨失火 屋主一家4人倉皇逃出

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安中二街21巷內4樓透天厝民宅，今天清晨近1點發生火災，屋主一家4人聞到煙味，從睡夢中驚醒倉皇逃出，消防人員到場搶救，發現起火點在4樓儲藏室，火勢約在21分鐘後控制。

「4樓透天厝民宅冒出白煙，快來搶救！」台南市消防局救災救護中心今天清晨零點53分接獲民眾報案，位於安南區安中二街21巷內民宅失火冒煙，中心出動安南、安中及和緯消防分隊，出動15車32人前往搶救，火勢在1點16分控制。

「屋內的人都出來了嗎?」轄區台南市警三分局安順派出所警員獲報，趕到場關心，警員找到屋主，確定屋內4人都已及時逃出，鬆了一口氣。

消防人員到場後，發現起火冒煙處在4樓房間，燃燒約1平方公尺。消防人員拉水線滅火後，研判可能是儲藏室內電器故障引起，待火調科人員進一步查明。

台南市安南區北安二街4樓透天厝，今天清晨4樓冒煙，消防人員到場搶救。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區北安二街4樓透天厝，今天清晨4樓冒煙，消防人員到場搶救。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區北安二街4樓透天厝，今天清晨4樓突然起火冒煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區北安二街4樓透天厝，今天清晨4樓突然起火冒煙。記者黃宣翰／翻攝

台南 透天

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