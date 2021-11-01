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花蓮鐵皮木造屋連燒8棟 7旬夫妻幸運被救出

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

昨深夜11點多，花蓮市華東路一間民宅發生火警，受東北季風影響火勢延燒8間鐵皮木造屋，居民嚇得逃出家門，但住在起火民宅一對鄭姓老夫婦卻受困火場，消防員從後方割開鐵皮牆將2人救出，70歲婦人灼傷及吸入性嗆傷，74歲阿伯也有燒傷、嗆傷送醫急救，起火原因尚待消防局調查。

鄭姓女子說，接到爸爸的電話，才知道父母家起火，得知2人躲到房子後方，趕緊通知消防局有人受困。經過一番搜索，消防員決定從後方破牆救人，用破壞機具割開鐵皮圍牆，先將行動不便的婦人用擔架抬出送醫，再背起阿伯脫困。

鄭姓阿伯向消防員說明起火前的情形，他心有餘悸的說，9點多就寢，11點起來喝水都沒有異狀，過沒多久發現家門口外燒起來，家裡也停電，當天也沒有人來訪。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，昨天深夜11點6分接獲報案，消防員趕到現場逐戶檢查未發現民眾受困，便執行滅火工作，由於連棟延燒了8戶，火勢難控制，出動38輛消防車，以及照明車、排煙車等，加上義消約投入100名人力打火。

林文瑞說，在滅火時，有民眾說自己的父母親還在屋內，消防員重新搜尋仍找不到，後來才發現鄭姓老夫婦躲到房屋後方的圍牆，2人都有意識，已救出送醫治療。至於起火原因、面積和損失金額等要由火調科調查，會初步訪談詢問居民。

針對這次救災的困難處，林文瑞指出，因為燃燒的房子都是鐵皮屋悶燒，只能出動怪手破壞屋頂，才能灑水灌救；他提及，這排房屋特點是屋內狹長，消防員需要一層層進入才能到燃燒處滅火，且鐵皮屋悶燒很危險，也要確認消防員的安全才會進去，大約2個多小時才控制火勢。

花蓮市長魏嘉賢說，規畫受災戶透過里長暫時安置在飯店，若有低收和身障身分，市公所會協助補辦證件，看醫生不會有問題，後續再視情況給予協助。

消防局出動怪手破壞鐵皮屋頂，得以灑水灌救。記者王思慧／攝影
消防局出動怪手破壞鐵皮屋頂，得以灑水灌救。記者王思慧／攝影
花蓮鐵皮木造屋連燒8棟，現場一度濃煙密布。記者王思慧／攝影
花蓮鐵皮木造屋連燒8棟，現場一度濃煙密布。記者王思慧／攝影
74歲鄭姓男子受困火場被救出，心有餘悸，表示有看到家門口燒起來。記者王思慧／攝影
74歲鄭姓男子受困火場被救出，心有餘悸，表示有看到家門口燒起來。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局出動38輛消防車，以及照明車、排煙車等，加上義消約投入100名人力打火。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局出動38輛消防車，以及照明車、排煙車等，加上義消約投入100名人力打火。記者王思慧／攝影
鄭姓女子（左一）得知父母受困火場，著急地打電話聯繫。記者王思慧／攝影
鄭姓女子（左一）得知父母受困火場，著急地打電話聯繫。記者王思慧／攝影
花蓮市華東路一間民宅不明原因起火，延燒了8間房屋。記者王思慧／攝影
花蓮市華東路一間民宅不明原因起火，延燒了8間房屋。記者王思慧／攝影

消防員 花蓮

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