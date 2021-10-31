影／台南市北區民宅大火 4樓透天厝頂樓竄出火舌

台南市北區和緯路四段117巷內4樓透天厝，今晚8點多發生火災，火勢集中在4樓頂樓鐵皮屋，不斷竄出火舌和大量濃煙，消防人員到場後出水滅火，火勢後18分鐘後控制，至於起火原因待火災調查科人員進一步調查。

「民宅失火了，快來滅火！」台南市消防局救災救護中心今晚8點18分接獲民眾報案，位於北區和緯路四段117巷內住宅火警，中心派遣和緯等23車45 人前往搶救。和緯消防分隊人員到達現場，發現有濃煙竄出，請求增派支援。