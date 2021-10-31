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台南仁德清潔隊掩埋場火災 燃燒廢棄彈簧床及廢布料

聯合報 / 記者黃宣翰修瑞瑩／台南即時報導

台南市仁德區清潔隊掩埋場，今天下午3點21分發生火災，現場燃燒廢棄彈簧床及拆缷下來布料，燃燒面積初估約600平方公尺，消防局請環保局調來挖土機等重機具開挖，環保局灑水車也加入救災送水行列，火勢在今晚7點5分撲滅。

台南市消防局救災救護中心，今天下午3點21分接獲報案，位於仁德區德崙路925巷內仁德區清潔隊掩埋場失火，共派遣文賢、歸仁、仁德分隊及第五大隊共計11車29人前往搶救。

環保局在接獲訊息後立即調派多輛自有水車、挖土機等機具趕赴現場協助救災，局長謝世傑並親自在現場調度，下午4時30分挖土機已挖出防火區隔空間，避免火勢延燒，市議員杜素吟也到現場關心。

挖土機開防火區隔後已避免擴大，後續小餘火消防局及挖土機、水車持續作業。下午5點多火勢獲得控制。環保局指出，火災面積約2個籃球場大，該處為廢棄之掩埋場堆放的是拆除廢彈簧床墊後的碎布等易燃物等，以致火勢蔓延迅速。火災發生後環保局空品微感器監測數值，下午 4點pm2.5約40，影響到大潭附近，下午5點pm2.5濃度已降至29。

台南市仁德區清潔隊掩埋場，今天下午發生火災，消防人員出水滅火，挖土機挖出防火區隔空間，避免火勢延燒。圖／台南市消防局提供
台南市仁德區清潔隊掩埋場，今天下午發生火災，消防人員出水滅火，挖土機挖出防火區隔空間，避免火勢延燒。圖／台南市消防局提供
台南市仁德區清潔隊掩埋場，今天下午發生火災，市議員杜素吟到場關心。圖／台南市環保局提供
台南市仁德區清潔隊掩埋場，今天下午發生火災，市議員杜素吟到場關心。圖／台南市環保局提供

火災 台南

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