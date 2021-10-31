台南仁德清潔隊掩埋場火災 燃燒廢棄彈簧床及廢布料

台南市仁德區清潔隊掩埋場，今天下午3點21分發生火災，現場燃燒廢棄彈簧床及拆缷下來布料，燃燒面積初估約600平方公尺，消防局請環保局調來挖土機等重機具開挖，環保局灑水車也加入救災送水行列，火勢在今晚7點5分撲滅。

台南市消防局救災救護中心，今天下午3點21分接獲報案，位於仁德區德崙路925巷內仁德區清潔隊掩埋場失火，共派遣文賢、歸仁、仁德分隊及第五大隊共計11車29人前往搶救。

環保局在接獲訊息後立即調派多輛自有水車、挖土機等機具趕赴現場協助救災，局長謝世傑並親自在現場調度，下午4時30分挖土機已挖出防火區隔空間，避免火勢延燒，市議員杜素吟也到現場關心。