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貨車行經高架 20包水泥噴出阻礙交通 警開單舉發
一輛載運水泥包的貨車，今天中午行經北市市民高架路段，疑似為固定好水泥，沿線掉落約20包水泥，阻礙交通。中山分局獲報後派警員排除障礙，並調閱相關影像資料，製單舉發違規車輛。
載運水泥包的貨車，行經市民大道架過復興北路往西沿線，疑似因裝載貨物不慎，20包水泥一瞬間掉落在道路上，阻礙交通，警方獲報後立即搬運水泥至路肩，並通報環保局到場清理，恢復交通順暢，隨後依法調閱相關影像資料，查獲違規車輛製單舉發。
警方指出，道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；因而致人受傷、重傷或死亡者，吊扣、吊銷其駕駛執照。
警方呼籲，駕駛裝載貨物時，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免衍生危險致生事故，並提醒用路人，應儘量避免緊跟在危險性高之車輛或老舊車輛後方，保持行車安全距離，若遇前方有散落物時，視狀況臨機應變，觀察相鄰車道之車流狀況，勿大動作轉向，以免發生追撞及翻車事故。
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