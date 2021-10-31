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影／在網咖與人口角 卻在街道燃信號彈示威鬼吼嚇誰啊
新北市新店區有1名24歲莊姓男子，今天上午在網咖與陌生人發生爭執後，竟在店門外引燃信號彈，並在大街上揮舞、咆哮，發出陣陣濃煙與火光，示威、洩憤之後搭車離去。警方獲報後，循線將他逮捕歸案依違反社維法辦理。
新店警分局碧潭派出所於今天上午9時52分接獲報案，指稱新店區中興路1段某網咖店外，有人手持點燃的信號彈鬧事。巡邏員警趕抵時，當事人已經離去，網咖旁邊巷口水溝內找到燃放過的信號彈殘骸1支。
警方調閱監視器發現確實有人在街上揮舞信號彈，調查得知是因為2名不相識的男子，在網咖互看不順眼引發口角，其中1名莊姓男子即在離開後，在馬路旁手持信號彈點燃，咆哮洩憤後搭乘計程車離去。
員警事後從監視器畫面取得較清晰的嫌犯臉部照片，運用M-POLICE人臉辨識功能，比對出莊男身分，中午將他帶回調查，莊男坦承不諱，全案依違反社會秩序維護法第63條，無正當理由攜帶具有殺傷力之危險物品，且發射而有危害他人身體或財物之虞，函送簡易法庭裁處，將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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