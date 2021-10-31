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摘蜂窩季卻發生虎頭蜂螫人事件 族人驚：就在部落旁

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄楠梓、鳥松戶政事務所今天上午至那瑪夏舉辦新住民與原住民交流活動，一行38人行經達卡努瓦神社遺址疑其中一人遭虎頭蜂螫傷，揮手驅趕過程中驚動蜂群攻擊，共造成24人螫傷送醫，那瑪夏代理區長孔賢傑表示，正值虎頭蜂群最兇惡的秋季，原住民族人投入摘蜂窩，沒想到部落附近會出現蜂群。

孔賢傑表示，秋季是虎頭蜂群度過冬季前的關鍵時節，蜂群為了存活，有任何風吹草動都會群起攻擊，蜂巢、蜂蛹又是熱門商品，蜂巢一瓶可賣到500元以上，蜂蛹則可做成含豐富蛋白質的料理，很多族人這個時段投入摘除蜂窩，幾乎是片甲不留。

孔賢傑說，本次發生多人遭蜂螫的地點接近那瑪夏區公所及部落，平時常有農民經過，大家接獲訊息時也很驚訝，想不到部落旁會出現蜂窩，還過這麼久未被發現。

高雄市消防局派遣16車31人到場，先在那瑪夏消防分隊及那瑪夏衛生所初步檢傷，並由衛生所醫師提供抗過敏藥物，因部分患者休克反應較大，送往衛福部立旗山醫院及義大醫院就醫，送往旗山醫院的14人中，7人頭暈、氣喘無法行走，經醫師診治10人都已出院，2人留院觀察、2人轉至高雄長庚醫院治療，症狀穩定。

高雄市農業局下午派員進行摘除蜂巢作業，先將步道入口拉封鎖線禁止進入，後在一棵12公尺高的樹上發現蜂窩，直徑約60至70公分，比籃球還大，但因蜂群尚不穩定，捕蜂人士決定延至明天再摘蜂窩。

高雄市那瑪夏區今天發生多人遭虎頭蜂螫傷事件，共造成24人送醫，所幸就醫後多數都已康復出院。記者陳玫伶／攝影
高雄市那瑪夏區今天發生多人遭虎頭蜂螫傷事件，共造成24人送醫，所幸就醫後多數都已康復出院。記者陳玫伶／攝影
高雄市那瑪夏區今天發生多人遭虎頭蜂螫傷事件，蜂窩直徑約60至70公分，比籃球還大。記者陳玫伶／翻攝
高雄市那瑪夏區今天發生多人遭虎頭蜂螫傷事件，蜂窩直徑約60至70公分，比籃球還大。記者陳玫伶／翻攝
高雄市那瑪夏區今天發生多人遭虎頭蜂螫傷事件，目前事發地點已拉封鎖線警戒，高適農業局預計明天進行摘除蜂窩作業。記者陳玫伶／翻攝
高雄市那瑪夏區今天發生多人遭虎頭蜂螫傷事件，目前事發地點已拉封鎖線警戒，高適農業局預計明天進行摘除蜂窩作業。記者陳玫伶／翻攝
高雄市那瑪夏區今天發生多人遭虎頭蜂螫傷事件，造成24人送醫，所幸就醫後多數都已康復出院。記者陳玫伶／攝影
高雄市那瑪夏區今天發生多人遭虎頭蜂螫傷事件，造成24人送醫，所幸就醫後多數都已康復出院。記者陳玫伶／攝影

那瑪夏 原住民

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