聽新聞
test
0:00 / 0:00
摘蜂窩季卻發生虎頭蜂螫人事件 族人驚：就在部落旁
高雄楠梓、鳥松戶政事務所今天上午至那瑪夏舉辦新住民與原住民交流活動，一行38人行經達卡努瓦神社遺址疑其中一人遭虎頭蜂螫傷，揮手驅趕過程中驚動蜂群攻擊，共造成24人螫傷送醫，那瑪夏代理區長孔賢傑表示，正值虎頭蜂群最兇惡的秋季，原住民族人投入摘蜂窩，沒想到部落附近會出現蜂群。
孔賢傑表示，秋季是虎頭蜂群度過冬季前的關鍵時節，蜂群為了存活，有任何風吹草動都會群起攻擊，蜂巢、蜂蛹又是熱門商品，蜂巢一瓶可賣到500元以上，蜂蛹則可做成含豐富蛋白質的料理，很多族人這個時段投入摘除蜂窩，幾乎是片甲不留。
孔賢傑說，本次發生多人遭蜂螫的地點接近那瑪夏區公所及部落，平時常有農民經過，大家接獲訊息時也很驚訝，想不到部落旁會出現蜂窩，還過這麼久未被發現。
高雄市消防局派遣16車31人到場，先在那瑪夏消防分隊及那瑪夏衛生所初步檢傷，並由衛生所醫師提供抗過敏藥物，因部分患者休克反應較大，送往衛福部立旗山醫院及義大醫院就醫，送往旗山醫院的14人中，7人頭暈、氣喘無法行走，經醫師診治10人都已出院，2人留院觀察、2人轉至高雄長庚醫院治療，症狀穩定。
高雄市農業局下午派員進行摘除蜂巢作業，先將步道入口拉封鎖線禁止進入，後在一棵12公尺高的樹上發現蜂窩，直徑約60至70公分，比籃球還大，但因蜂群尚不穩定，捕蜂人士決定延至明天再摘蜂窩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言