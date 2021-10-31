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婦人跑道散步被練習衝刺高中生撞倒腦出血 昏迷指數4

聯合報 / 記者邱瑞杰江婉儀／基隆即時報導

新北市羅老太太到板橋第2運動場操場跑道外側散步，被參加全運會正在練習的高中生選手撞倒，導致重度昏迷。她在基隆小學任教的沈姓兒子今天在臉書貼文說，意外發生後，曾躲在教室哭泣，有學生遞衛生紙給他說「老師，你不要哭了」，才醒悟自己要堅強。他也希望市府要做好田徑場管理工作，不要再出現下一個受害人。

市府體育處表示，當天是莊敬工家學生在板橋第二體育場練習大隊接力，並非是新北選手訓練，選手要訓練時，因訓練強度高，都會針對特定時段與空間淨空專案處理。

沈老師說，10月30日是母親72歲的生日，今年卻無法歡樂慶生。他來自安分守己的單純家庭，不求名不求利。他在基隆教書，以教育學生為榮，不料飛來橫禍。

沈說，板橋第2運動場規定內側1、2線道為跑步專用道，外側供民眾散步。新北市10月18日到21日承辦全運會，市府體育處未盡管理職責，縱容新北市一所私立高職體育團隊到板橋第2運動場，在供民眾散步的外側跑道訓練衝刺。他的媽媽在外圈第6跑道慢步，無防備下被學生從後方撞擊倒地，造成大量腦出血，昏迷指數4。

意外發生後，沈父以淚洗面 。沈老師說，他和妹妹也傷心好幾天。他曾偷偷躲在教室哭泣，不敢讓學生知道，但還是被學生察覺。有天1個女學生拿衛生紙給他，說「老師，你不要哭了」，他突然醒悟，家裡還需要他撐起來，他要堅強。

沈說，他內心有太多不平，本來要狀告體育處督導不周、管理不善，告學校、教練及選手過失傷害，甚至提國家賠償，後來只告教練及選手涉嫌過失傷害。

沈老師還在臉書標籤「侯友宜」說，「市長！或許你不認識我，但是過年時我有領過你給的紅包，當時的照片，我們是幸福的。現在我們家陷入了絕境，您可以幫幫我們嗎？」他還說不再流淚，但「我要救我媽」，懇求大家為媽媽集氣，讓她能醒過來。

體育處說明，該名婦人是在學生練習大隊接力時被撞倒，因體育場是開放空間，體育處有責任義務協助婦人家人申 請公共意外險，只要有醫療單據，就會由專人協助處理，但所造成的傷害部分，要雙方自行協調。

新北市羅姓老太太在板橋第2運動場跑道散步時，被參加全運會選手練習時撞倒，導致重度昏迷。圖／取自沈老師臉書
新北市羅姓老太太在板橋第2運動場跑道散步時，被參加全運會選手練習時撞倒，導致重度昏迷。圖／取自沈老師臉書

體育 新北

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