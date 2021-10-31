台南中年女子掉落鹽水溪水域 消防人員下水搶救
台南市北區大港觀海橋今天下午3點傳出有人落水，消防人員接獲民眾報案前往搶救，消防人員到場後發現1名中年女子浮在水面上，馬上將她搶救上岸，消防人員馬上進行CPR，並以救護車送奇美醫院急救中。院方說，她恢復呼吸、心跳等生命跡象，目前轉入加護房救治觀察。
「有人從橋上跳水！」台南市消防局救災救護中心，今天下午3點26分接獲民眾報案，銜接北區和安南區的大港觀海橋有人跳水，馬上出動和緯、安平、永華、特小及安南中隊、第六大隊等大批消防人車前往搶救。
和緯消防分隊迅速到場，發現溺者在水面上，現場由警、義消人員下水搶救，並於下午3時38分接觸到女性溺者，將她搶救上岸，發現已OHCA無生命跡象，馬上進行CPR急救，並以長背板搬運，以救護車送往永康奇美醫院搶救中。
永康奇美醫院指出，患者經急診醫療團隊全力搶救，已暫時恢復呼吸、心跳等生命跡象，目前轉入加護房救治觀察中。她的身份待警方調查。
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