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來回飆速遮車牌「玩」測速桿 4少吃10罰單近4萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

4名國中學長、學弟今年9月24日凌晨，分別騎乘機車在苗栗市英才路、文發路口來回飆速2趟，後座乘客並以手掌遮蔽車牌，警方不容公權力遭挑釁，過濾路口監視器，循線查出4名少年，開出10張罰單，罰款近4萬元。

苗栗縣警察局交通隊10月9日彙整苗栗市英才路、文發路口固定式測速照相桿違規採證照片，發現9月24日凌晨一輛機車違規超速，乘客用左手遮蔽車牌，不到3分鐘相同車輛、地點及乘客，再用右手遮蔽號牌，警方研判是蓄意，挑釁執行公權力威信，成立專案小組追查。

專案人員過濾路口及住家監視器，發現除了違規機車，還有2輛機車附載乘客在路旁小山坡空地加油助興，警方逐一比對以車追人，製作違反道路交通事件談話紀錄表，查出4名少年因深夜無聊且睡不著，臨時起意相約騎乘機車測試照相桿有無測照，因怕被照相，所以預謀利用左、右手遮蔽號牌，規避測照舉發。

警方針對4名少年依職權舉發，開出4張無照駕駛、2張遮蔽車牌、2張超速，及2張載運人客不穩妥行駛時顯有危險等違規行為，共10張罰單，必須處罰近4萬元罰鍰，縣警局表示，測速照相桿屬於國家公務，代表警察執行公權力，絕不容許任何人挑戰及藐視公權力行為，警方一定嚴查到底，呼籲所有用路人務必遵守交通法令，以維自身及用路人安全。

苗栗縣 測速 罰單

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