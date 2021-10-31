影／南投廂型車採茶車對撞20傷 救援畫面曝光

南投縣水里鄉龍神橋今天清晨發生廂型車與小貨車對撞車禍，小貨車違規載運17名採茶工，造成2人重傷、18人輕傷。救援影片曝光，可看到採茶阿嬤在路旁驚魂未定，直說「廂型車就這樣撞過來，根本沒時間閃」，警方和消防員救援受困駕駛疏導車輛，2小時才排除事故，警方也將加強取締超載採茶車。

警方調查，今天清晨台21線龍神橋車禍，原因是黃姓男子駕駛廂型車由信義往水里方向行駛，卻跨越雙黃線，撞上對向何姓女子駕駛的小貨車，小貨車後車廂有17名採茶工，黃、何兩名駕駛因為撞擊骨折，且因車頭變形受困，其餘17名採茶工和廂型車乘客幸好僅輕傷。

南投縣消防局獲報後，派車前往搶救，可看到還有採茶阿嬤緊張的走到路旁，警消則忙著疏導車輛同時救援受困的兩名駕駛，直到上午8時10分排除事故車輛，並恢復通車，警方清查車內並無逃逸外勞，20人均為本國。

南投縣交通隊初步調查，廂型車跨越雙黃線，擦撞對向小貨車是肇事主因，小貨車則嚴重超載，警方依道路交通管理處罰條例分別舉發。