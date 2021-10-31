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假泡溫泉真盜採草藥 高雄男持鐮刀上山露餡
高雄市六龜區一名吳姓男子疑假藉到關山林道泡野溪溫泉的名義，與3名友人到國有林班地盜採伏牛花（鳥不踏） 、十大功勞（山黃柏）等草藥，有居民發現吳男一行人手持鐮刀等工具上山，通報六龜警分局到場，員警當場逮獲吳男4人，並查扣4千多公克的草藥，依違反森林法、加重竊盜罪嫌送辦。
六龜警分局、保安警察第七總隊第八大隊屏東分隊、林務局屏東林管處六龜工作站3年前曾聯手破獲六龜山區盜採林木的山老鼠集團，後續也持續進行聯合山地清查工作，警方日前接獲情資，有山老鼠疑假藉泡溫泉，盜採可做藥材的伏牛花、十大功勞、穗花蛇菰、山蘋果根等森林主副產物。
據了解，吳男（52歲）等人駕駛黑色轎車上山，雖說是要泡野溪溫泉，但身上帶著鐮刀等工具，且多日未見下山，居民覺得有些可疑，報警請員警到場了解，警方假裝成登山客至下山必經的關山林道埋伏，本月28日下午1時許終於看到揹著登山背包的吳男等人。
警方當場查獲4千多克草藥及刮刀、修枝剪、鋸子等犯罪工具，吳男聲稱，採的草藥是要自己拿回家泡藥酒用的，但因數量太多，加上吳男非原住民、未經申請盜採國有林班地森林產物，警方詢後依違反森林法、加重竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並將持續深入追查上下游。
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