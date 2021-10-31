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深秋虎頭蜂護新主特別凶 遇到巡邏蜂這樣做就對了

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

虎頭蜂在秋季孕育新蜂王，蜂巢增長快速，蜂群護主也變得特別兇悍，高雄那瑪夏有30多人被螯；有30年捕蜂經驗的前消防隊員葉木村今天表示，如遇到一隻或寥寥幾隻虎頭蜂飛舞，代表附近有蜂巢，應安靜迅速離開，千萬別揮手驅趕和前進，以免遭虎頭蜂傾巢而出攻擊。

彰化縣埔鹽鄉公所本（10）月間接獲民眾通報，糯米食品風味坊旁邊大樹茂密，有 1、2隻虎頭蜂飛蜂，因那裡平時有人進出，不算偏僻，民眾很擔心虎頭蜂攻擊人。鄉長許文萍轉知消防分隊，交給消防局外包的捕蜂專家摘除，幸未釀成災害。

葉木村表示，虎頭蜂的雄蜂負責交配，蜂巢主力群的工蜂吸食植物汁液維生，捕捉其牠小型蜜蜂等昆蟲回巢餵食幼蜂，白天在外打獵，傍晚過後回巢，深秋天氣轉涼，其牠蜜蜂等昆蟲活動量減少，虎頭蜂活動量也降低。

葉木村說，虎頭蜂每年入秋孕育新蜂王，新王長大體力夠就帶著願意跟隨的部眾離開，大致上5月分巢，目前群蜂為了保護成長中的新王，變得兇悍，負責巡邏的虎頭蜂三三兩兩在蜂巢周圍150公尺飛行，如果其牠動物不加理會，繼續靠近就很容易被攻擊，民眾如果遇到巡邏蜂，代表周圍150公尺內有蜂巢，巡邏蜂的工作是威嚇外來者，民眾應提高警覺，安靜且迅速離開現場。

據他觀察，老蜂王留在舊巢繼續產卵孵化為工蜂，等老蜂王老化，生產能力下降，蜂巢整體生命力也將結束，通常1年，有的維持7個月就跟著老蜂王死亡而整巢覆滅，因此捕蜂人都趕在深秋蜂王老化前摘除蜂巢。

虎頭蜂巢較外圍是白色幼蜂。圖／葉木村提供
虎頭蜂巢較外圍是白色幼蜂。圖／葉木村提供
葉木村到山上摘除虎頭蜂巢，在野外無人為干擾之下的蜂巢都相當大。圖／葉木村提供
葉木村到山上摘除虎頭蜂巢，在野外無人為干擾之下的蜂巢都相當大。圖／葉木村提供

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