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那瑪夏蜂螫多集中頭手 民政局課長頭暈氣喘還自責

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓、鳥松戶政事務所今天帶領38人至那瑪夏區舉辦新住民教育活動，全團今天上午10時許經過那瑪夏區公所附近的日本神社，疑似其中一人遇到虎頭蜂，用手驅趕引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，情況嚴重者送往衛福部立旗山醫院及義大醫院救治，院方初估，患者狀況穩定，皆不需住院。

患者包含成人及小孩，在那瑪夏衛生所及消防分隊進行初步檢傷後，將較嚴重者送往旗山醫院、輕者送義大醫院。高雄市長陳其邁、衛生局長黃志中、民政局長閻青智等人獲報趕到旗山醫院關懷患者狀況。

閻青智表示，一行人首次到那瑪夏辦活動，雖前置作業完善，也沒想到會發生這種事情，其中負責墊後的吳姓課長頭、手多處遭螫傷，出現頭暈、氣喘等症狀，無法自行行走，症狀較嚴重，到院後已較為穩定，但自責沒照顧好團員。

據統計，共有14人送往旗山醫院，其中中度症狀者有4人，目前有7人已離院、7人還在留院觀察。旗山醫院副院長張峻瑋表示，患者被蜂螫傷口多集中在手臂、頭部，有嚴重者身上有20多處包，但目前觀察下來生命症狀穩定，皆無急迫性的危險。

旗山醫院表示，當遇到蜂螫一開始患部會感覺腫、痛，嚴重者會接著出現呼吸喘、頭暈等症狀，需立即冰敷減緩毒性，虎頭蜂的習性不會留針，只有4分之1的患者會產生嚴重過敏反應，本件的患者症狀都較輕微，經過冰敷及注射抗過敏藥物，送到醫院時都已無大礙，只是有些患者較為虛弱，還要留院觀察一下，但初估都不需住院。

高雄市楠梓區、鳥松區戶政事務所今天上午帶隊到那瑪夏參加新住民與原住民相關活動，行經一處神社疑似遇到虎頭蜂，引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，其中14人送往旗山醫院治療。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、鳥松區戶政事務所今天上午帶隊到那瑪夏參加新住民與原住民相關活動，行經一處神社疑似遇到虎頭蜂，引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，其中14人送往旗山醫院治療。記者陳玫伶／攝影
高雄市一群新住民今天上午至那瑪夏參加活動，途中疑似遇到虎頭蜂，引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，其中14人送往旗山醫院治療，旗山醫院副院長張峻瑋說明患者狀況。記者陳玫伶／攝影
高雄市一群新住民今天上午至那瑪夏參加活動，途中疑似遇到虎頭蜂，引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，其中14人送往旗山醫院治療，旗山醫院副院長張峻瑋說明患者狀況。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、鳥松區戶政事務所今天上午帶隊到那瑪夏參加新住民與原住民相關活動，行經一處神社疑似遇到虎頭蜂，引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，其中14人送往旗山醫院治療。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區、鳥松區戶政事務所今天上午帶隊到那瑪夏參加新住民與原住民相關活動，行經一處神社疑似遇到虎頭蜂，引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，其中14人送往旗山醫院治療。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區、鳥松區戶政事務所今天上午帶隊到那瑪夏參加新住民與原住民相關活動，行經一處神社疑似遇到虎頭蜂，引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，其中14人送往旗山醫院治療。記者陳玫伶／攝影
高雄市楠梓區、鳥松區戶政事務所今天上午帶隊到那瑪夏參加新住民與原住民相關活動，行經一處神社疑似遇到虎頭蜂，引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，其中14人送往旗山醫院治療。記者陳玫伶／攝影

患者 那瑪夏 衛生所

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