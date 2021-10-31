那瑪夏蜂螫多集中頭手 民政局課長頭暈氣喘還自責

高雄市楠梓、鳥松戶政事務所今天帶領38人至那瑪夏區舉辦新住民教育活動，全團今天上午10時許經過那瑪夏區公所附近的日本神社，疑似其中一人遇到虎頭蜂，用手驅趕引起蜂群攻擊，共造成23人遭螫傷，情況嚴重者送往衛福部立旗山醫院及義大醫院救治，院方初估，患者狀況穩定，皆不需住院。

患者包含成人及小孩，在那瑪夏衛生所及消防分隊進行初步檢傷後，將較嚴重者送往旗山醫院、輕者送義大醫院。高雄市長陳其邁、衛生局長黃志中、民政局長閻青智等人獲報趕到旗山醫院關懷患者狀況。

閻青智表示，一行人首次到那瑪夏辦活動，雖前置作業完善，也沒想到會發生這種事情，其中負責墊後的吳姓課長頭、手多處遭螫傷，出現頭暈、氣喘等症狀，無法自行行走，症狀較嚴重，到院後已較為穩定，但自責沒照顧好團員。

據統計，共有14人送往旗山醫院，其中中度症狀者有4人，目前有7人已離院、7人還在留院觀察。旗山醫院副院長張峻瑋表示，患者被蜂螫傷口多集中在手臂、頭部，有嚴重者身上有20多處包，但目前觀察下來生命症狀穩定，皆無急迫性的危險。