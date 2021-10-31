成功嶺士官昨墜樓頭顱破裂亡 檢今相驗家屬有疑排解剖

台中市黃姓志願役士官昨天被成功嶺營區內士兵發現，倒臥在軍官宿舍的一樓水泥地面上，已無生命跡象，經送醫急救後，仍因頭顱破裂，宣告不治，全案今報請檢察官相驗。家屬對於死因有意見，檢察官指示擇日解剖，採集相關檢體化驗，釐清死因。陸軍十軍團少將發言人詹國義說，全案由憲兵隊、檢警調查，並協助家屬辦理治喪事宜。

據查，黃姓志願役士官年約26歲，已服役約2、3年，昨天留守營區，下午1時30分許，黃被發現倒臥房舍後方的水泥地面上，已無生命跡象，當時有營區的士兵發現，趕緊通知救護車送醫，但仍因頭顱破裂，傷重不治。

第四警分局、台中憲兵隊等單位獲報到場調查，初步研判黃是從房舍的3樓墜落，但宿舍內沒有留有遺書，現場也無外力破壞、打鬥痕跡，全案今報請台中地檢署檢察官相驗，中午已完成相驗，家屬在相驗時，對死因有意見，檢察官指示擇日解剖，釐清死因。

陸軍十軍團少將發言人詹國義說，全案由台中地檢署指揮憲警調查中，十軍團對同袍傷損深感心痛與不捨，在第一時間已指派高階幹部前往協處；後續將配合檢警釐清案情，並協助家屬辦理治喪事宜。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )