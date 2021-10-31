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少年被繼父施暴多年 一朝還手反被告
高雄一名17歲少年阿豪（化名），在父母離異後隨著母親住到繼父家中，不料繼父時常動粗毆打母子2人，阿豪在一次被繼父毆打時動手反擊，反遭繼父提出傷害告訴，因未報到少年法院發布協尋。高雄市警局少年隊找到阿豪，傾聽他的故事走入內心，並帶他到少院報到，護送返校。
少年隊表示，阿豪8歲時父母離異，跟隨著母親改嫁到繼父家中，沒想到阿豪不僅沒得到父愛彌補，繼父還時常情緒失控，對著阿豪母子2人動粗、惡言相向，阿豪母親隱忍多年，2年前終於承受不住，離開家中。
這時家中僅剩下想留在原地就學的阿豪，與繼父同住屋簷下，雙方各過各的生活，但仍不時爆發言語、肢體稱突；隨著阿豪17歲，逐漸懂事，今年7月繼父情緒又失控，對著阿豪施暴，阿豪一氣之下還手，被繼父提出傷害告訴，鬧上法庭。
由於少年法院發布通知阿豪未報到，少院上月底發布協尋，高雄市警局少年隊本月找到阿豪，溫馨傾聽阿豪心內的話。
阿豪說，他不會輕易向命運低頭，在學業上認真求學、不落人後。另外母親雖然不在身邊，但母子時常保持密切聯繫，並自發在網路商城幫忙銷售商品。他會獨立堅強、自力更生，也享受著這樣的生活。
高雄市警局少年警察隊長王春生說，此案少年隊積極協助排解少年與繼父支艱辛節，並對少年的生活進行後續關心及輔導。若家庭成員間發生身體上、精神上、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為且經常重複實施，頻率與嚴重程度也會隨時間加劇，建議應立即尋求協助，才有機會制止。
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