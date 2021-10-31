小隊長因公殉職 分隊化小愛為大愛募百顆住警器送鄉民

嘉義縣消防局新港分隊小隊長翁翊凱9月受訓時不慎溺斃，新港分隊以翁名義舉辦捐贈住宅火警器活動，在各界人士穿針引線共募集108顆住警器，新港分隊將優先針對弱勢團體發放，後續由隊員及婦女防火宣導隊每月居家訪視宣導時，實地抽查訪視。

新港分隊昨晚於宮後及大潭村活動中心，舉辦捐贈住宅用火災警報器暨說明會，由新港義消分隊長林永宏穿針引線，縣議員林秀琴、翁翊凱國中同學陳侃駿、郭傑翔等各界也共襄義舉，會中共募集108顆住宅火警器。

陳侃駿說，翁翊凱雖然於意外中離開，但他熱愛消防，希望透過捐贈住警器，讓小愛化為大愛，把大家對翊凱的心意變成一股守護鄉親的力量，也希望能發揮拋磚引玉之效，讓各界也能加入捐贈行列。