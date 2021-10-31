聽新聞
test
0:00 / 0:00
文山區電鑽大盜再現 女警即時追查到案
台北市文山二警分局興隆派出所，29日接獲民眾報案，興隆路三段一處住宅大門，遭不明人士破壞鎖頭入內行竊，由於犯罪手法與多年前文山區「電鑽大盜」相似，警方獲報後不敢掉以輕心，立即派員前往處理，並聯繫鑑識人員到場採證。
警方調閱監視器畫面後，鎖定犯嫌特徵，擴大調閱範圍、案發地周圍加強巡邏，女警黃于玲過瀘調閱監視器，發現一名曾在案發現場出沒可疑男子，正出現在興隆路三段路口附近，女警立刻趕赴現場，並請求線上警力支援，攔截男子查證後，鄭姓犯嫌約46歲，有多筆竊盜前科，警員廖致翔、葛軒宇、黃于玲、景暐傑合力將鄭嫌帶返所偵辦。
警方在鄭嫌身上，及駕駛汽車查獲多把板手、老虎鉗、鑽頭等開鎖工具，還有各類證件、錢包、首飾等贓物，鄭嫌坦承不諱，全案依加重竊盜罪嫌偵辦。
警方呼籲民眾，住宅可多加裝監視器、警報器等防盜設備，並多發揮守望相助精神，發現可疑人事物可撥打110報案專線，協助警察打擊不法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言