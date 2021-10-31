文山區電鑽大盜再現 女警即時追查到案

台北市文山二警分局興隆派出所，29日接獲民眾報案，興隆路三段一處住宅大門，遭不明人士破壞鎖頭入內行竊，由於犯罪手法與多年前文山區「電鑽大盜」相似，警方獲報後不敢掉以輕心，立即派員前往處理，並聯繫鑑識人員到場採證。

警方調閱監視器畫面後，鎖定犯嫌特徵，擴大調閱範圍、案發地周圍加強巡邏，女警黃于玲過瀘調閱監視器，發現一名曾在案發現場出沒可疑男子，正出現在興隆路三段路口附近，女警立刻趕赴現場，並請求線上警力支援，攔截男子查證後，鄭姓犯嫌約46歲，有多筆竊盜前科，警員廖致翔、葛軒宇、黃于玲、景暐傑合力將鄭嫌帶返所偵辦。

警方在鄭嫌身上，及駕駛汽車查獲多把板手、老虎鉗、鑽頭等開鎖工具，還有各類證件、錢包、首飾等贓物，鄭嫌坦承不諱，全案依加重竊盜罪嫌偵辦。