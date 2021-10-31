快訊

青少年第二劑BNT喊卡「改成人先打」 三因素納入考量　

本土連6日+0！今增6例境外移入 1美國入境女突破性感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文山區電鑽大盜再現 女警即時追查到案

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山二警分局興隆派出所，29日接獲民眾報案，興隆路三段一處住宅大門，遭不明人士破壞鎖頭入內行竊，由於犯罪手法與多年前文山區「電鑽大盜」相似，警方獲報後不敢掉以輕心，立即派員前往處理，並聯繫鑑識人員到場採證。

警方調閱監視器畫面後，鎖定犯嫌特徵，擴大調閱範圍、案發地周圍加強巡邏，女警黃于玲過瀘調閱監視器，發現一名曾在案發現場出沒可疑男子，正出現在興隆路三段路口附近，女警立刻趕赴現場，並請求線上警力支援，攔截男子查證後，鄭姓犯嫌約46歲，有多筆竊盜前科，警員廖致翔、葛軒宇、黃于玲、景暐傑合力將鄭嫌帶返所偵辦。

警方在鄭嫌身上，及駕駛汽車查獲多把板手、老虎鉗、鑽頭等開鎖工具，還有各類證件、錢包、首飾等贓物，鄭嫌坦承不諱，全案依加重竊盜罪嫌偵辦。

警方呼籲民眾，住宅可多加裝監視器、警報器等防盜設備，並多發揮守望相助精神，發現可疑人事物可撥打110報案專線，協助警察打擊不法。

鄭姓男子在台北市文山區以電鑽入侵民宅犯下竊案，警方即時逮人。記者廖炳棋/翻攝
鄭姓男子在台北市文山區以電鑽入侵民宅犯下竊案，警方即時逮人。記者廖炳棋/翻攝
鄭姓男子在台北市文山區以電鑽入侵民宅犯下竊案，警方即時逮人。記者廖炳棋/翻攝
鄭姓男子在台北市文山區以電鑽入侵民宅犯下竊案，警方即時逮人。記者廖炳棋/翻攝
警員黃于玲（左）、葛軒宇（右）。記者廖炳棋/翻攝
警員黃于玲（左）、葛軒宇（右）。記者廖炳棋/翻攝

延伸閱讀

《以吾之名》韓韶禧從最美小三、清純大學生到帥氣女警，細看女神造型演變史

高雄女欲混打BNT情緒失控 辱警及現場人員被捕

「妹妹！不要跑！」 女警雨夜苦追走失女童

屏東東隆宮迎王祭典 女警服務隊吸睛

相關新聞

影／遇虎頭蜂這樣自救 布農族捕蜂專家：11、12月習性最凶

高雄那瑪夏區今天發生一批遊客遭虎頭蜂螫傷事件，高雄市長陳其邁下午1時許趕到旗山醫院關心傷患。台東縣布農族虎頭蜂專家吉亞努...

成功嶺士官昨墜樓頭顱破裂亡 檢今相驗家屬有疑排解剖

台中市黃姓志願役士官昨天被成功嶺營區內士兵發現，倒臥在軍官宿舍的一樓水泥地面上，已無生命跡象，經送醫急救後，仍因頭顱破裂...

少年被繼父施暴多年 一朝還手反被告

高雄一名17歲少年阿豪（化名），在父母離異後隨著母親住到繼父家中，不料繼父時常動粗毆打母子2人，阿豪在一次被繼父毆打時動...

小隊長因公殉職 分隊化小愛為大愛募百顆住警器送鄉民

嘉義縣消防局新港分隊小隊長翁翊凱9月受訓時不慎溺斃，新港分隊以翁名義舉辦捐贈住宅火警器活動，在各界人士穿針引線共募集10...

文山區電鑽大盜再現 女警即時追查到案

台北市文山二警分局興隆派出所，29日接獲民眾報案，興隆路三段一處住宅大門，遭不明人士破壞鎖頭入內行竊，由於犯罪手法與多年...

高雄大批遊客遭螫傷 捕蜂業者趕往現場將摘除蜂窩

高雄市那瑪夏區今天上午發生大批遊客遭虎頭蜂螫傷事件，高雄市捕蜂捉蛇任務今年起已全數回歸由農業局委託民間廠商處理，今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。