影／遇虎頭蜂這樣自救 布農族捕蜂專家：11、12月習性最凶

高雄那瑪夏區今天發生一批遊客遭虎頭蜂螫傷事件，高雄市長陳其邁下午1時許趕到旗山醫院關心傷患。台東縣布農族虎頭蜂專家吉亞努說，每年11、12月，是虎頭蜂習性最凶時期，虎頭蜂嗅覺相當靈敏，若嗅到勢力範圍遭入侵，就可能群起攻擊，一旦遭遇虎頭蜂攻擊時，要鎮定往離蜂窩更遠地方跑，千萬別定住不動，否則可能遭遇更嚴重傷害。

吉亞努說，他與虎頭蜂搏鬥經驗超過30年，曾在79年摘除重達130公斤虎頭蜂窩，近年沒遇過超過這個紀錄的虎頭蜂窩，但去年台東虎頭蜂窩數量相當多，今年台東整體看起來沒有去年多。他觀察，每年11、12月是虎頭蜂窩習性最凶時期，民眾到戶外活動要格外小心謹慎，別誤入「地雷」，若遭虎頭蜂攻擊，態度必須鎮定，往離虎頭蜂窩更遠處跑，千萬別定住不動，否則可能傷得更重。

高雄市六龜警分局表示，一行人是參加楠梓戶政事務所辦新住民教育活動，全團38人，今天上午10時20分許在達卡努瓦神社遺址，有一人遭虎頭蜂叮咬，當下有用手揮舞，疑似因此驚動虎頭蜂群，造成多人遭螫傷，情況較嚴重者分別送往旗山醫院、義大醫院救治。

這起虎頭蜂傷人事件有20多人受傷，包含參加活動的團員、帶隊公務員等，其中情況較嚴重者送旗山醫院、義大醫院，目前送旗山醫院有14人，包括3人中症、10人輕症。 一群遊客在高雄那瑪夏區公所附近遭螫傷，其中何姓男子、張姓女子傷勢較嚴重，由救護車送往旗山醫院。記者陳玫伶／翻攝 高雄那瑪夏區今天發生遊客遭虎頭蜂螫傷事件。記者陳玫伶／翻攝 一群遊客在高雄那瑪夏區公所附近遭螫傷，其中何姓男子、張姓女子傷勢較嚴重，由救護車送往旗山醫院。記者陳玫伶／翻攝 台東縣布農族虎頭蜂專家吉亞努說，每年11、12月，是虎頭蜂習性最凶時期，虎頭蜂嗅覺相當靈敏，若嗅到勢力範圍遭入侵，就可能群起攻擊，一旦遭遇虎頭蜂攻擊時，要鎮定往離蜂窩更遠地方跑，千萬別定住不動，否則可能遭遇更嚴重傷害。圖／讀者提供 一群遊客在高雄那瑪夏區公所附近遭螫傷，其中何姓男子、張姓女子傷勢較嚴重，由救護車送往旗山醫院。記者陳玫伶／翻攝 一群遊客在高雄那瑪夏區公所附近遭螫傷，其中何姓男子、張姓女子傷勢較嚴重，由救護車送往旗山醫院。記者陳玫伶／翻攝