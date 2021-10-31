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高屏溪河床今發現兩具屍體 距離僅百公尺身分待查

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東萬丹鄉77歲李姓老翁日前，騎車外出失蹤，家屬僅發現機車未發現老翁，另有一名30多歲的蘇姓男子日前於高屏大橋墜落；警消持續擴大搜索範圍，歷時5天，今天上午相繼在高屏溪河床發現兩具遺體且相距約100多公尺，目前仍在進一步確認死者身分，詳細原因仍待釐清。

警方調查，萬丹鄉李姓老翁10月27日獨自騎車外出，也未向家屬告知外出原因，因遲遲未歸才便通報警方，老翁疑似機車車油耗盡停在高屏溪河床，發現機車時，並未見到老翁蹤影，因此，警消以機車為中心擴大搜索。

歷經五天搜索，於今天上午10時許，消防人員在高屏溪河床發現屍體，初步研判為李姓老翁；離奇的是在100多公尺外，又發現另一具遺體，疑似是10月28日於高屏大橋墜落的蘇男。

據了解，李姓老翁生活正常，遺體無明顯外傷，初步排除他殺，家屬認為無輕生可能；蘇男疑似與家人發生口角，情緒不佳外出就失聯了。但兩具遺體仍待警方進一步確認，確切死因仍待報驗查明。

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屏東高屏溪河床，今天上午發現兩具遺體。記者陳弘逸／翻攝
屏東高屏溪河床，今天上午發現兩具遺體。記者陳弘逸／翻攝
屏東10月28日於高屏大橋傳出有民眾墜落，警消獲報後於河邊搜索。記者陳弘逸／翻攝
屏東10月28日於高屏大橋傳出有民眾墜落，警消獲報後於河邊搜索。記者陳弘逸／翻攝
屏東高屏溪河床，今天上午發現兩具遺體。記者陳弘逸／翻攝
屏東高屏溪河床，今天上午發現兩具遺體。記者陳弘逸／翻攝

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