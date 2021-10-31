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女車主臨停車未鎖遭竊錢包 警循線逮到犯案累累大盜

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名娃娃機台主昨天下午到店補貨，將轎車停在店門口，結果一名男子路過起貪念，竟無視路旁車水馬龍，鑽入車內行竊，拿了座位上的提包後逃逸；警方獲報，經調閱監視畫面發現他犯案後租車逃逸，派出多名警力四處搜尋，7小時後在路邊將他攔下並帶回派出所，全案警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

龜山警分局指出，龜山區一名夾娃娃機台主廖姓女子（29歲）昨天向龜山派出所報案，稱下午4時20分許將車輛停放在萬壽路二段某夾娃娃機店前，自己則搬物品至店內，車門未上鎖，結果約20分鐘後車內提包卻不翼而飛，損失近5萬元，經調閱店內監視器才發現遭竊，報案後也將影像放在當地臉書社團尋人。

龜山警方受理後，調閱沿線商家監視器，很快查出犯案的疑似是曾姓男子（42歲），他先是徒步經過店家，見車門沒關，在光天化日下鑽進車內下手，作案後租了一輛轎車揚長而去；員警在當晚11時許在茶專路一帶發現他的身影，經8名警力騎機車四處搜尋，終於在萬壽路二段往桃園方向處攔下他。

曾男半路遇到員警攔查，一度想跑，但見支援警力陸續趕到，只好束手就擒，被帶回龜山所調查；曾雖坦承犯案，但辯稱包內只有數千元，與遭竊的廖女說法有出入，確切案情有待檢警進一步釐清。

警方還查出，來自雲林的曾男是偷竊慣犯，居無定所、以車為家，查緝不易，在台北、新北、新竹等地作案逾50件都還沒被逮，各地警方昨天獲知曾男落網後，也紛紛趕至桃園清查他犯下的竊盜案，全案警詢後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾錢財要隨身攜帶，不要放在車內，離車也要記得上鎖，避免有心人士伺機犯案。

曾姓男子徒步經過夾娃娃機店，間車門沒關，竟在光天化日下行竊。記者楊湛華／翻攝
曾姓男子徒步經過夾娃娃機店，間車門沒關，竟在光天化日下行竊。記者楊湛華／翻攝
曾姓男子作案後租車逃逸，7小時候被警網攔下，警詢後依竊盜罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
曾姓男子作案後租車逃逸，7小時候被警網攔下，警詢後依竊盜罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

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