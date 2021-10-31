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高雄KTV酒後起衝突打成一團 11人被帶回偵辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市三民區河北二路上某KTV今凌晨5點傳鬥毆，有同一包廂的客人酒後起口角發生衝突，不歡而散後又與另一間包廂客人發生糾紛，2方人馬打成一團，轄區警方三民一分局快打部隊獲報到場帶回11人釐清案情，警詢後依法送辦。

據了解，事件起因在河北二路上這間KTV內，有同一包廂酒客酒後起了口角，離去時又與另一包廂酒客起了衝突，雙方11人大打出手，有人還拿起滅火器攻擊，造成5人身體手腳多處擦挫傷。

三民一分局長明派出所今天凌晨5點15分接獲報案，立即出動快打部隊抵達現場控制，並帶回11人，其中受傷的5人送醫包紮治療，無生命危險後帶回派出所調查偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄三民區河北二路上某KTV，今凌晨傳酒客鬥毆。記者邱奕能／翻攝
高雄三民區河北二路上某KTV，今凌晨傳酒客鬥毆。記者邱奕能／翻攝
高雄三民區河北二路上某KTV，今凌晨傳酒客鬥毆。記者邱奕能／翻攝
高雄三民區河北二路上某KTV，今凌晨傳酒客鬥毆。記者邱奕能／翻攝

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