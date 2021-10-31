影／台中南屯機車交叉撞衝對向 騎士卡車輪底送醫不治

台中市南屯區忠勇路、文山東巷口今早傳出死亡車禍，張姓機車騎士在該路口欲左轉時，疑未禮讓直行的陳姓機車騎士先行，陳疑未注意車前狀況，來不及煞車，雙方在路口交叉撞後，波及對向車道的2輛轎車，其中張卡在車輪底下，被救出時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，張、陳的酒精濃度尚未出爐，詳細的肇事原因仍待查，初步研判是支道車未禮讓幹道車釀禍。

據查，張姓男子（39歲）在今天上午9時許，騎機車沿南屯區文山東巷駛出，在忠勇路欲左轉，但張駛出後，沒有注意左手邊，陳姓男子（18歲）騎機車沿忠勇路，從向上路往五權西路方向行駛，因陳過路口後車速不慢，加上張突然駛出，陳煞車不及，雙方碰撞後，衝向對向車道，波及2輛正在停等紅燈的轎車。

兩機車碰撞後，張因車禍衝擊力道，被卡在一輛轎車的車輪底下，警、消到場時，利用油壓頂將車輛撐高後，將張救出，但張頭部有外傷，已無生命跡象，送醫急救後仍不治，陳則是全身有多處擦挫傷，但無生命危險，另外2名轎車駕駛則無受傷。