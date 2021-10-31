臭！車載死豬雲林趴趴走 嘉縣家畜所要查、擬祭重罰

雲林縣土庫地區有民眾發現有未加蓋車輛載運死豬，沿途廢水外漏、臭氣熏天引發民怨，嘉縣家畜疾病防治所以車追人，初步了解疑似載運死豬至附近魚塭餵土虱，明上午將約談車主到案說明，若違法散播疫情依法最高處7年以下有期徒刑併科罰金2千萬元。

雲林縣土庫地區居民指出，8月以來常有未加蓋回收車經過，沿路廢水流不停、散發惡臭，近月來情況愈發嚴重，擔心危害居民健康、影響生活品質，跟拍舉報，竟發現裡面載運死豬，希望相關單位正視問題。

嘉義縣家畜疾病防治所以車追人，發現昨遭檢舉車輛，駕駛戶籍和車籍均登記在嘉義縣，明天上午將約談駕駛到案說明，釐清肉品來源；但初步了解該車肉品準備載至魚塭餵土虱，未檢驗到重大傳染病，駕駛則聲稱照片攝於今年5月，疑遭人翻舊帳報復。

家畜疾病所長林珮如表示，嘉義縣畜牧場廢棄肉品約6成以上，委託化製業者載運至雲林縣化製廠處理，其餘大多運至屏東縣。化製車依法須加網並設置防漏設備。

林珮如說，畜牧場內死廢畜禽需委託化製車載運至化製場合法處理，牧場亦須確實填寫及留存俗稱三聯單的化製原料來源單，記錄死廢畜禽數量、處理情形等，如牧場未依規定簽約，依畜牧法規定可開罰3到15萬。

如任意丟棄畜禽屍體，除可依廢棄物清理法規定處置外，倘因棄置廢死畜禽造成疫情蔓延或散播，將可依動物傳染病防治條例最高可處3年以下有期徒刑或拘役，得併科100萬元以下罰金。