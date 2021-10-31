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又是酒駕！ 嘉義31歲醉駕駛逆向衝撞機車 騎士甩飛不治

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

31歲李姓男子今天清晨6點半涉酒後開車，從嘉義市建國路口要轉興達路，卻疑車速過快開到對向，與機車擦撞，造成騎士噴飛、卡到路邊轎車的車底，李另又撞路邊兩輛車才停下，頭部撕裂傷，但65歲陳姓男騎士被消防員救出時已無生命跡象，送醫宣告不治。此車禍總計4車、1機車。

據了解，李姓男子疑似先在外面店家飲酒後開車上路，目前仍在醫院治療，現場測得呼氣酒測值高達0.43毫克，明顯超標，他將於治療後接受警詢，還原事發經過；1名案發時正在擦拭車輛的民眾說，聽到很大一聲「砰」，出來就看見一片混亂，一度還沒注意到有人卡在車底。

警方查出，李姓男子當時駕駛白色轎車，從建國路往北，要右轉興達路，疑似車速過快，轉到對向車道，才跟往西的機車擦撞；李撞機車後，又擦撞路邊的轎車、小貨車，他的車當場車頭全毀，零件散落一地。

陳姓機車騎士擦撞後，疑力道太大，人噴飛卡入路邊銀色轎車車底，無法自行脫困，消防人員獲報趕抵，出動千斤頂把銀車車頭抬起，才將陳拉出，不過他已無生命跡象，送往嘉基醫院後，仍宣告死亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

機車騎士遭轎車擦撞後遭甩到路邊車輛的車底，救護人員搶救。記者林伯驊／翻攝
機車騎士遭轎車擦撞後遭甩到路邊車輛的車底，救護人員搶救。記者林伯驊／翻攝
消防人員搶救卡在車底的騎士。記者林伯驊／翻攝
消防人員搶救卡在車底的騎士。記者林伯驊／翻攝
機車騎士遭轎車擦撞後遭甩到路邊車輛的車底，救護人員搶救。記者林伯驊／翻攝
機車騎士遭轎車擦撞後遭甩到路邊車輛的車底，救護人員搶救。記者林伯驊／翻攝
嘉義市興達路、建國路口，今天清晨發生嚴重車禍。記者林伯驊／翻攝
嘉義市興達路、建國路口，今天清晨發生嚴重車禍。記者林伯驊／翻攝

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