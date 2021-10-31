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蘭嶼男深夜犯病 空勤緊急出動助送醫
蘭嶼60歲李姓男子因急性胰臟炎及疑似甲醇中毒，經蘭嶼衛生所診斷，評估需返台就醫，便申請空中醫療後，台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊，接獲通報後，於昨晚完成載運工作，順利將李男送醫救治。
空勤第三大隊第三隊昨晚10時20分許，接獲通知，蘭嶼一名男子因病需返台就醫；獲報後，隨即派遣編號NA-707/UH-60M型機執行任務，於10時48分起飛，順利在11時16分許飛抵蘭嶼機場，搭載傷患1員、隨機人員1員，合計2員上機。
直升機於晚上11時30分許起飛回航，並於今天0時13分許順利返回台東豐年機場，並將病患交由救護人員轉送醫院實施後續治療，圓滿完成空中醫療任務。
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