影／撞擊驚險瞬間畫面好嚇人 中警蒐集剪影片宣導交安

10月是交通部的交通安全月，今天將進入尾聲，不過台中市第六警分局仍蒐集多年來發生在西屯區的多起車禍事故的行車記錄器影片，並將影片剪輯成一支交通安全宣導的影片，影片中不乏怵目驚心的車禍一瞬間的驚險畫面，第六警分局表示，希望透過影片，讓市民知道車禍的可怕，加強市民遵守交通規則的觀念。

台中市第六警分局表示，10月交通安全月將接近尾聲，分局壓軸推出宣導影片，以「路口安全」為主題，並蒐集多支發生在西屯區車禍的行車記錄器影片，其中不乏機車被撞飛衝進店內、撞擊後機車起火燃燒等驚險一瞬間的畫面，希望讓看到影片的市民，知道違反交通規則，可能造成的嚴重後果，進而加強「路口慢看停、行人停看聽」等交通安全觀念。

第六警分局表示，影片已在今天上線，並發布到臉書「臺中市政府警察局第六分局」粉絲專頁，希望民眾透過影片中的肇因分析，能夠在上路時，多一分警覺與注意，就能減少類似的交通事故再度發生。