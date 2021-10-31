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南投貨車後載17採茶嬤對撞廂型車 20人輕重傷送醫

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南投貨車後載17採茶嬤對撞廂型車 20人輕重傷送醫

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣水里鄉龍神橋今晨發生小貨車與廂型車對撞事故，警消獲報到場，發現小貨車上滿載採茶工，連同駕駛達18人，明顯超載，廂型車則有2人，現場20人輕重傷，2車駕駛疑骨折較重，分送竹山秀傳、南基醫院救治，肇因仍在調查中。

據了解，61歲何姓婦人今天清晨5時許駕駛小貨車，載運一票採茶嬤要至信義鄉茶區採茶，未料行經台21線79公里處龍神橋附近時，與67歲黃姓男子駕駛的箱型車發生碰撞，因撞擊力道過大，兩車車頭凹陷，何女一度卡在駕駛座。

南投縣消防局指出，今晨5時44分獲報水里龍神橋附近，有採茶車車禍，現場至少10多人受傷，立刻調派水里、信義、玉山、集集、日月潭、名間、中寮、竹山及鹿谷等9分隊人車馳援，並通報衛生局、中區EOC、監理站及警察等單位。

而警消到場後發現，現場人數竟多達20人，其中18人為採茶車，另2人則為廂型車，全數均因車禍受傷，又以何婦、黃男2車駕駛傷勢較為嚴重，前者左大腿疑似骨折，後者肢體左側則有挫傷，後續將傷患分送多家醫院救治，性命均無虞。

至於肇事過程和原因、責任歸屬，根據現場初判疑因廂型車跨越雙黃線釀禍，但警方表示，詳細肇因及案情仍待進一步調查釐清，針對小貨車載客部分，已通報監理站協處，涉及違規超載或改裝後續將依「道路交通管理處罰條例」開罰。

南投縣水里鄉龍神橋今晨發生採茶車與廂型車對撞事故。圖／南投縣消防局提供
南投縣水里鄉龍神橋今晨發生採茶車與廂型車對撞事故。圖／南投縣消防局提供

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