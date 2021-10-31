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台中警李冠鼐宣導哏圖有一手 奪全國第一獲署長表揚

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局警員李冠鼐擅長畫宣導哏圖，還創作人物「牛奶方盒警探」經營臉書，獲得市民迴響、肯定，李日前參加警政署的「防詐集蒐令」的反詐騙圖文徵選，李從300多位參賽者中脫穎而出，在29日獲得第一名殊榮，由署長陳家欽頒獎表揚，李冠鼐說，獲獎是榮譽，也是責任，期盼未來能持續做好警察工作，守護人民。

第一警分局表示，內政部警政署在29日頒發「『防詐集蒐令』全國警察機關反詐騙圖文徵選」獎項，比賽是透過以「早安圖」結合反詐騙宣導文案，推動「防詐騙圖文」，讓民眾隨手轉傳分享資訊，增強民眾對詐騙手法的認識，而分局偵查隊的警員李冠鼐，在300多名參賽者中脫穎而出，榮獲第一名殊榮。

李冠鼐說，他是報考基層行政警察人員特考，受訓後分發到台北市大安警分局服務，因對畫圖相當有興趣，又加上承辦交通宣導業務，思考要如何讓民眾可以更深刻的記得，就設定一些漫畫人物做插圖使用，而自己本身也喜歡畫圖，所以「牛奶方盒警探」就在那時候誕生。

李冠鼐說，2015年統調回台中後，分發到第一警分局公益派出所服務，有感於平常多用手繪繪製圖案，會受限於時、地，後來發現電腦內建小畫家程式相當方便，十分鐘就可以畫出一張圖，不用擔心畫錯要重畫一張新的，大幅提升效能。

他說，後來又從派出所轉調偵查隊，從原本的交通宣導，轉換跑道到預防犯罪的領域，發現民眾對於警察、法律有種距離感，想透過漫畫的方式，將一些反詐騙、反毒等案例或是警察的生活，透過一幅幅生動、活潑的哏圖，讓民眾一眼就懂，這也是此次參賽的目的，讓犯罪宣導透過淺顯易懂的圖片說明，潛移默化在日常生活。

第一警分局長張啓祥說，肯定李冠鼐工作負責盡職，得獎實至名歸，表示警界也有許多深藏不露的高手，也相當鼓勵同仁發揮本身的才能，讓民眾不要只認為警察只會抓小偷，也是有許多不同凡響的「斜槓族」。

台中市第一警分局偵查隊警員李冠鼐擅長繪圖，今年參加警政署「防詐集蒐令」比賽，獲得第一名殊榮。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局偵查隊警員李冠鼐擅長繪圖，今年參加警政署「防詐集蒐令」比賽，獲得第一名殊榮。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局偵查隊警員李冠鼐擅長繪圖，今年參加警政署「防詐集蒐令」比賽，獲得第一名殊榮。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局偵查隊警員李冠鼐擅長繪圖，今年參加警政署「防詐集蒐令」比賽，獲得第一名殊榮。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局偵查隊警員李冠鼐擅長繪圖，今年參加警政署「防詐集蒐令」比賽，獲得第一名殊榮。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局偵查隊警員李冠鼐擅長繪圖，今年參加警政署「防詐集蒐令」比賽，獲得第一名殊榮。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局偵查隊警員李冠鼐（左），參與今年警政署的「防詐集蒐令」比賽，29日獲得第一名殊榮，由警政署長陳家欽（右）表揚。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局偵查隊警員李冠鼐（左），參與今年警政署的「防詐集蒐令」比賽，29日獲得第一名殊榮，由警政署長陳家欽（右）表揚。圖／第一警分局提供

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