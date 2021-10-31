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基隆轎車撞電桿支離破碎 駕駛說為閃狗非酒駕

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蔡姓男子駕車行經基隆市深澳坑路時，疑閃避出現在車道的小狗，失控撞擊路旁電線桿，車頭受損嚴重，所幸只受輕傷，由消防人員送醫。警方對蔡男實施酒測，非酒後駕車。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚8點40分接獲報案，深澳坑路發生車禍，車內有人受傷受困需要救護。

救護人員趕到現場時，發現肇事車輛車頭毀損嚴重，駕駛人已自行下車，待在路邊待援。他向救護人員說，感覺有點頭暈，右手有撕裂傷，消防員送他上救護車送往醫院治療。

據了解，20多歲蔡男非酒後開車上路，自稱開車途中，看見小狗竄出到車道上，因為不想撞到狗，開車閃避時偏離車道，失控衝撞路旁電線桿。

蔡姓男子駕車行經基隆市深澳坑路時，疑閃避小狗失控撞擊路旁電線桿，車頭受損嚴重，所幸只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子駕車行經基隆市深澳坑路時，疑閃避小狗失控撞擊路旁電線桿，車頭受損嚴重，所幸只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子駕車行經基隆市深澳坑路時，疑閃避小狗失控撞擊路旁電線桿，車頭受損嚴重，所幸只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子駕車行經基隆市深澳坑路時，疑閃避小狗失控撞擊路旁電線桿，車頭受損嚴重，所幸只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子駕車行經基隆市深澳坑路時，疑閃避小狗失控撞擊路旁電線桿，車頭受損嚴重，所幸只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子駕車行經基隆市深澳坑路時，疑閃避小狗失控撞擊路旁電線桿，車頭受損嚴重，所幸只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

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