中警萬聖節化身「魷魚遊戲」員工 景點吸目光趁機宣導

今天是萬聖節，台中市第四警分局春社所突發奇想，在網路購買當紅韓劇「魷魚遊戲」中，工作人員經典造型的口罩，並在昨天、今天在轄內的知名景點彩虹眷村、望高寮等地交整時配戴，除了配合節慶吸睛之外，也趁機向市民宣導，另外也拍攝照片、加註相關宣導標語，在分局臉書粉絲頁曝光，希望加強民眾治安、交安觀念。

第四警分局春社所長邱柏昌說，韓劇「魷魚遊戲」當紅，有所內同仁發想，可以利用這次萬聖節的機會，Cosplay（角色扮演）魷魚遊戲中的員工，一方面符合節慶的氣氛，另一方面也吸引民眾目光，可以趁機會向市民宣傳治安、交安的觀念，經討論後覺得創意很好，因此就在網路購買有該劇中經典的圓圈、方塊、三角形的造型口罩，由警員前往轄區知名景點、重要路口交通疏導時配戴。

邱柏昌說，配戴的時間是昨天與今天，昨天同仁值勤後，都反映市民的詢問度高，有的市民除了要求合照外，還會詢問是不是警察自己訂製的，同仁在解釋說明後，也會趁機交通、治安宣導，例如轄區望高寮看夜景的人多，但是其中人行道常有闖紅燈的狀況，同仁值勤時就會趁機提醒。

邱柏昌縮，另外同仁也將值勤時戴造型口罩的相片，配上「勿競速行駛，平安回家才是最大贏家」、「不給糖就搗蛋，趕吸毒就完蛋」等標語後，製成哏圖，放在臉書粉絲團上，增加曝光，加強宣導效果。