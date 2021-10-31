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影／行車糾紛消防員被拖行200米 受傷送醫超驚恐
新北市一名林姓消防員29日晚間開車在基隆市愛一路時，與一輛廂型車發生行車糾紛，示意多次要對方停車處理，但廂型車仍繼續往前開，林男後來趁前方紅燈廂型車停下時下車，上前與駕駛理論，沒想到手就被「夾」在車上，遭拖行約200公尺，受傷就醫，讓他超驚恐。
林姓消防員說，這起事故發生29日晚間，他被「掛」在車上被拖行約200公尺，他把腳伸起才沒有拖地受傷，他當時是想要對方下車查看，了解彼此有沒有碰撞，讓行車記錄器釐清，停紅燈時，他的手扶著他的方向盤，請他等警察到來處理，但對方不願意。
林男到醫院治療受有左側足部擦傷。左側後胸壁挫傷、下背和骨盆挫傷，手有嚴重瘀傷。他說不排除提告由司法釐清調查相關責任，討回公道。
警方調查，廂型車是載送學童的車，司機否認有刻意夾林男的手的行為，但到林男掛在車上原因，如有提告會再釐清，查明雙方責任。
市警第一警分局忠二路派出所長張畯盛說，29日晚在愛一、仁四路有受理一起行車糾紛，為求慎重，都請到派出所製作筆錄，但雙方目前都還沒有提出相關告訴，警方調查釐清。
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