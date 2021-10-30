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影／路倒酒醉男出手攻擊救護人員 依法送辦

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊救護人員，反遭救護人員過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，將人帶返派出所，警詢後依妨害公務罪嫌送辦。

新北市消防局日前凌晨3時許獲報，中和區景新街有一名男子疑似酒醉路倒，穿著全身防護衣的救護人員到場，上前關心詢問是否需要送醫時，該名男子突然揮拳攻擊及辱罵救護人員。

救護人員為求自保，當場將酒醉男子過肩摔並壓制在地上，中和警分局轄區南勢派出所巡邏警網獲報也迅速趕抵，聯手將涉嫌攻擊男子帶返派出所，經查酒醉男子為黃姓男子（30歲）在附近與友人飲酒自行離開，因不勝酒力醉倒路邊，遭攻擊的消防救護人員依法提告，警詢後，依妨害公務罪嫌將黃男移送新北地檢偵辦。

新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊到場關心的救護人員，反被過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，帶返警局並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊到場關心的救護人員，反被過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，帶返警局並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊到場關心的救護人員，反被過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，帶返警局並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊到場關心的救護人員，反被過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，帶返警局並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊到場關心的救護人員，反被過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，帶返警局並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊到場關心的救護人員，反被過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，帶返警局並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊到場關心的救護人員，反被過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，帶返警局並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊到場關心的救護人員，反被過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，帶返警局並依法送辦。記者王長鼎／翻攝

妨害公務

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