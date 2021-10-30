影／路倒酒醉男出手攻擊救護人員 依法送辦

新北市黃姓男子日前酒醉路倒，涉嫌出手攻擊救護人員，反遭救護人員過肩摔壓制在地，巡邏員警也迅速趕抵，將人帶返派出所，警詢後依妨害公務罪嫌送辦。

新北市消防局日前凌晨3時許獲報，中和區景新街有一名男子疑似酒醉路倒，穿著全身防護衣的救護人員到場，上前關心詢問是否需要送醫時，該名男子突然揮拳攻擊及辱罵救護人員。