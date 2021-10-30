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獨／上週住院治療…樂天銀行董座簡明仁今辭世 享壽70歲

8旬婦跌倒路邊無力爬起 南港警巡邏見狀將她送醫後無礙

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市一名80歲老婦人日前散步時不慎跌倒、神情痛苦倒地，員警巡邏時眼尖發現，趕緊上前關心，詢問時她稱手腕無力疑似骨折，警方立刻打119緊急送醫，所幸事後無礙，聯繫上家屬後平安助她回家。

南港分局同德派出所長施傑薰、警員賴增超日前下午在轄內巡邏，開車行經東新街時看見一位老婦人一個人坐在地上，2員感覺有異下車關心。

老婦說她重心不穩不小心跌倒，但卻無力爬起，正準備要請路人打119時警方剛好趕到。警方將她緊急送醫，並透過警用系統查詢她身分後，聯絡她的兒子與媳婦到院。

她兒子說白天在外工作無法照料8旬母親，有提醒她不要獨自外出、要有人陪同，但她仍常獨自出門散步；感謝警方的熱心協助，母親手腕經治療後無大礙。

南港分局提醒，家中如有高齡長者，請為其攜帶或佩掛相關聯繫資訊，以利走失時能即時尋回並聯繫家屬。如有社福、長照及看護需求，皆可撥打臺北市政府社會局電話洽詢。

南港警方日前及時協助受傷的老婦送醫治療，家屬感激不已。記者翁至成／翻攝
南港警方日前及時協助受傷的老婦送醫治療，家屬感激不已。記者翁至成／翻攝
同德派出所長施傑薰（右邊）、警員賴增超（左）日前及時協助受傷的老婦送醫治療，家屬感激不已。記者翁至成／翻攝
同德派出所長施傑薰（右邊）、警員賴增超（左）日前及時協助受傷的老婦送醫治療，家屬感激不已。記者翁至成／翻攝

北市 長照

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