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桃園檳榔攤涉經營職業賭場 警方破門攻堅逮8人

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市觀音區一處檳榔攤去年6月因涉嫌經營地下賭場遭警方查獲，日前賭場再次開張，大園警分局接獲線報後持續監控蒐證，今日凌晨結合保安警察大隊一同攻堅破門，當場查獲朱女、陳女、林男等3名負責人及5名賭客，並查扣賭資、抽頭金、賭具、監視器、行動電話等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

警方調查，該地下賭場位於觀音區中山路一段上一處民宅，白天以檳榔攤作掩護，晚上關門後轉而從事骰子賭博行為，因去年遭到警方查緝加上疫情關係，沉寂了一段時間，但隨著近期疫情趨緩，該檳榔攤重起爐灶，8月中旬再度開始經營地下賭場，吸引熟客上門。

此外，該賭場在住宅外裝了多支監視器觀察室外狀況，且賭客都是由熟人互相介紹，外人難以察覺，警方接獲線報後持續監控蒐證，發現該處人車出入複雜，向桃園地方法院申請核發搜索票，今日凌晨前往攻堅查緝。

警方於現場查獲3名負責人及5名賭客，並查扣賭資19萬8720元、抽頭金17萬5000元、賭具、監視器、行動電話等物品，詢後將3名負責人依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另5名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

桃園市觀音區一處檳榔攤涉嫌經營地下賭場，警方今日凌晨攻堅破門，當場查獲朱女、陳女、林男等3名負責人及5名賭客。記者朱冠諭／翻攝
桃園市觀音區一處檳榔攤涉嫌經營地下賭場，警方今日凌晨攻堅破門，當場查獲朱女、陳女、林男等3名負責人及5名賭客。記者朱冠諭／翻攝
桃園市觀音區一處檳榔攤涉嫌經營地下賭場，警方今日凌晨攻堅破門，當場查獲朱女、陳女、林男等3名負責人及5名賭客，並查扣賭資、抽頭金、賭具、監視器、行動電話等證物。記者朱冠諭／翻攝
桃園市觀音區一處檳榔攤涉嫌經營地下賭場，警方今日凌晨攻堅破門，當場查獲朱女、陳女、林男等3名負責人及5名賭客，並查扣賭資、抽頭金、賭具、監視器、行動電話等證物。記者朱冠諭／翻攝

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