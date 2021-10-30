影／改裝車隊呼嘯街頭 南投警方重兵取締飆車
南投縣最近有駕駛人在網路號召競速、改裝訊息，中興警分局防制假日群聚飆車、甩尾、蛇行，展開大規模臨檢，取締危險駕車和重大交通違規。警方重兵壓陣，壓制違規駕駛氣焰，僅取締無照駕駛1件，警方強調會針對危險駕車和重大違規持續取締，維護交通安全。
南投縣名間鄉台16線上星期深夜，有近百輛改裝車呼嘯而過，震耳欲聾的巨大引擎聲響，嚴重影響居民安寧，有居民氣的受不了，將這些飆車行徑拍下，警方已調閱沿途監視器，將依法告發。
中興分局長洪政崴表示，有些駕駛人常會改裝排氣管製造噪音，甚至馬路競速、蛇行，針對危害交通安全行為，警方規畫組合警力加強取締，絕不容許車友危險駕車。
警方也發現，飆車族為了避免被取締，會先派「小蜜蜂」勘查路線，避免後續車隊被查獲，警方積極盤查可疑車輛，並針對聚集危險駕車路段、時段加強巡邏、規劃移動式測速照相取締超速交通違規勤務，強化執法力度。
洪政崴說，今年6月新修正道路交通管理處罰條例第43條，有關危險駕駛行為，對於駕駛人違反拆除消音器或以其他方法造成噪音之罰則，修正吊扣汽車牌照6個月，並增訂一年內再次違規者，吊扣駕駛執照6個月。蛇行、嚴重超速、惡意逼車和擋車及競技等行為，吊扣牌照由3個月延長至6個月，中興警分局將持續規劃相關勤務嚴格取締，維護交通秩序及社會安寧。
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