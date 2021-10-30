高雄女欲混打BNT情緒失控 辱警及現場人員被捕

高雄1名孫姓女子今天到高雄展覽館，要接種BNT疫苗，她告訴醫護人員曾在澳洲接種過AZ疫苗，醫護人員告知她不能混打，她因而發飆涉嫌對現場市府、醫護人員及員警咆哮，大罵「垃圾」等辱人字眼，經警方逮捕，依妨害公務罪嫌移送法辦。

今天上午10時20分許，孫姓女子（28歲）獨自到高雄展覽館，準備接種BNT疫苗，她填寫疫苗接種意願書時，告知醫護人員，6月間她從澳洲回台，在澳洲曾打過AZ疫苗，令醫護人員錯愕。

醫護人員告訴孫女，今天是施打BNT疫苗，台灣目前無法混打，但孫女覺得權益受損，不願離開，稱台灣就因為這樣才死這麼多人，大吼「今天一定要打到疫苗」。