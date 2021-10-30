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第13輪滿50歲可任選AZ或BNT！ 混打11月可望上路

直播／國內確診+0！ 境外7例 自美國、西班牙等6國入境

高雄女欲混打BNT情緒失控 辱警及現場人員被捕

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄1名孫姓女子今天到高雄展覽館，要接種BNT疫苗，她告訴醫護人員曾在澳洲接種過AZ疫苗，醫護人員告知她不能混打，她因而發飆涉嫌對現場市府、醫護人員及員警咆哮，大罵「垃圾」等辱人字眼，經警方逮捕，依妨害公務罪嫌移送法辦。

今天上午10時20分許，孫姓女子（28歲）獨自到高雄展覽館，準備接種BNT疫苗，她填寫疫苗接種意願書時，告知醫護人員，6月間她從澳洲回台，在澳洲曾打過AZ疫苗，令醫護人員錯愕。

醫護人員告訴孫女，今天是施打BNT疫苗，台灣目前無法混打，但孫女覺得權益受損，不願離開，稱台灣就因為這樣才死這麼多人，大吼「今天一定要打到疫苗」。

主辦這場疫苗接種活動的市府勞工局和衛生所人員及阮綜合醫院醫護人員，紛紛上前解釋、安撫，孫女改口否認有說在國外打AZ疫苗，警方也趕緊上前處理，孫女情緒失控，辱罵現場的工作人員及警察是「垃圾」，員警立即將她帶出展覽館，孫女仍涉嫌罵女警是「同性戀」、指女警「性騷擾」，警方立即逮捕她，依妨害公務罪嫌移法送辦。 衛生局也對她開單舉發違反醫療法。

孫姓女子被警方帶出高雄展覽館，仍然不斷咆哮。記者林保光／翻攝
孫姓女子被警方帶出高雄展覽館，仍然不斷咆哮。記者林保光／翻攝

AZ疫苗 醫護人員 澳洲

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