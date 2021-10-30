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投資達人詐騙1塊變5塊 高雄婦臨櫃匯款警及時攔阻

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄呂姓婦人日前在網路上認識自稱「投資達人」的網友，跟呂報股票明牌，還說「只跟妳說，報妳賺錢」，呂信以為真下拿著5萬元到鳳山區某銀行臨櫃匯款，銀行行員覺得有異，通報警方攔阻。

警方表示，呂婦（61歲）昨天中午時，拿著現金5萬元到鳳山區某銀行臨櫃匯款，銀行行員詢問原由，呂婦說出她在Line投資群組認識一位投資達人，對方主動私訊她，聊了一陣子後，對方就說會將錢變多，如變魔術般1塊變成5塊，強力推薦有支超暴利的股票只跟她說，想要的話要盡快。

呂婦心想為了改善家中經濟，為了拜託這名網友幫忙操作，才拿著5萬元到銀行，行員聽聞察覺有異，通報轄區警方鳳山分局成功派出所長葉清泉、警員胡程閎到場，向呂婦曉以大義，並說「如果這麼暴利，早就一堆人去投資了」，呂才恍然大悟，保住辛苦血汗錢。

高雄呂姓婦人日前在網路上認識自稱「投資達人」的網友，跟呂報股票明牌，還說「只跟妳說，報妳賺錢」，呂信以為真下拿著5萬元到鳳山區某銀行臨櫃匯款。記者邱奕能／翻攝
高雄呂姓婦人日前在網路上認識自稱「投資達人」的網友，跟呂報股票明牌，還說「只跟妳說，報妳賺錢」，呂信以為真下拿著5萬元到鳳山區某銀行臨櫃匯款。記者邱奕能／翻攝

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