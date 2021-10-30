投資達人詐騙1塊變5塊 高雄婦臨櫃匯款警及時攔阻

高雄呂姓婦人日前在網路上認識自稱「投資達人」的網友，跟呂報股票明牌，還說「只跟妳說，報妳賺錢」，呂信以為真下拿著5萬元到鳳山區某銀行臨櫃匯款，銀行行員覺得有異，通報警方攔阻。

警方表示，呂婦（61歲）昨天中午時，拿著現金5萬元到鳳山區某銀行臨櫃匯款，銀行行員詢問原由，呂婦說出她在Line投資群組認識一位投資達人，對方主動私訊她，聊了一陣子後，對方就說會將錢變多，如變魔術般1塊變成5塊，強力推薦有支超暴利的股票只跟她說，想要的話要盡快。