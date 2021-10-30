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影／20桶瓦斯鋼瓶北巿道路胡亂衝 汽機車騎士嚇傻

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影／20桶瓦斯鋼瓶北巿道路胡亂衝 汽機車騎士嚇傻

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市昨天下午發生大量瓦斯鋼瓶散落路面事件。張姓男子開小貨車載34桶瓦斯鋼瓶，行經北投區大度路三段，突然車身側邊貨斗門板卡榫鬆脫，前後共滑下20桶瓦斯鋼瓶，瓦斯氣體一度外洩，嚇傻附近民眾和駕駛。警方出動大量警力清除現場，並對張男開單。

昨天下午5點，張男駕車從新北市淡水區出發前往士林區天母，途中行經北投分局關渡派出所前，車上的瓦斯鋼瓶突滑入地面，附近汽機車見狀立刻閃避，幸好無造成他人傷亡，也無損害其他車輛。

警方獲報到場交通管制，大量警力爭取分秒差，一一將瓦斯鋼瓶移除，很快恢復交通，當下也依道路交通管理處罰條例第29條第1項第3款裝載危險物品而鋼瓶等容器未捆紮穩妥、第30條第1項第8款裝載危險物品未隨車攜帶運送人員訓練證明書，對張男開罰3000至1萬8000元罰鍰。

警方呼籲，載運物品上路應確實綑紮穩妥，警消及監理機關將加強稽查危險物品載運車輛，確保載運過程符合安全規範，另消費者也應注意瓦斯鋼瓶是否在檢驗使用年限內，切勿購買購買來路不明的瓦斯鋼瓶。

北投區大度路昨天下午發生大量瓦斯鋼瓶滑入路面事件。記者蔡翼謙／翻攝
北投區大度路昨天下午發生大量瓦斯鋼瓶滑入路面事件。記者蔡翼謙／翻攝

北投 淡水

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