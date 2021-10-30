小貨車載鋼瓶散落車道 瓦斯外洩虛驚一場
台北市北投區大度路昨天發生大量瓦斯鋼瓶滾落馬路事件，造成多桶鋼瓶瓦斯氣體外洩，許多駕駛見狀急忙閃避，警方獲報立即啟動「交通快打」並通知消防局協處，幸未釀災。
台北市警察局北投分局今天舉行記者會，交通分隊小隊長楊卓昌表示，昨天下午5時12分許獲報，指轄內大度路3段有許多瓦斯鋼瓶散落車道，甚至部分鋼瓶發生瓦斯氣體外洩，立即啟動「交通快打」機制因應。
據警方調查了解，案發時一名張姓男子駕駛小貨車載運34桶瓦斯鋼瓶自新北市淡水區竹圍要前往台北市士林區天母，但行經大度路3段時，因車輛側邊貨斗門板卡榫鬆脫，導致車上20桶瓦斯鋼瓶散落，占據大度路陸橋往東方向4個車道。
同時，因案發地為下坡路段，掉落的瓦斯鋼瓶經不斷滾動，造成其中7桶鋼瓶的瓦斯氣體外洩，許多用路人見狀均驚嚇得急忙閃避。
幸警方快速因應並橫向聯繫台北市消防局派員到場協助，及時處置未造成人員傷亡和車輛毀損，也避免下班尖峰時段嚴重交通壅塞。
北投分局表示，瓦斯氣瓶屬於危險物品，警方已依違反道路交通管理處罰條例規定「裝載危險物品而鋼瓶等容器未捆紮穩妥」及「裝載危險物品未隨車攜帶運送人員訓練證明書」，分別處汽車所有人、駕駛人各新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
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