台中警進東海校園交通宣導 為新鮮人演練防禦內輪差

依據交通部統計資料，中市今年1至7月機車事故死傷人數約2萬6317人，其中18至24歲的年輕族群發生事故比例近3成。警方表示機車防護性較弱且大學生騎乘觀念與經驗不足，甫入校園對周邊道路環境不熟悉，造成「三新—駕照新、機車新、校園新」情況，常發生交通事故，於昨天進入校園，辦理「防禦駕駛及大型車內輪差宣導活動」，建立學生「預測危險、避開危險」，減少事故發生。

台中市警六分局為加強防制交通事故並響應交通部推動「交通安全月」，特於轄內東海大學針對大一新鮮人辦理「防禦駕駛及大型車內輪差宣導活動」，由轄區協和派出所長王中正及分局交通組專業講解防禦駕駛—「預測危險、避開危險」之觀念，播放實際交通事故案例影片，使學生心生警惕。

警方安排大型車駛入校園，示範內輪差及視野死角，讓學生輪流坐上大型警備車駕駛座，體驗大型車路口轉彎駕駛的「內輪差」及「視野死角」，讓參與同學們能快速學習，騎乘機車時可以更加注意，強化「遠離大型車」、「勿與大型車併行」等安全駕駛習慣，並將防禦駕駛觀念應用於日常生活。