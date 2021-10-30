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看護出門倒垃圾遭反鎖 阿嬤跌傷受困警、消破門救援

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

一名看護昨晚7點多因為聽到垃圾車的鈴聲響出門倒垃圾，她照顧的阿嬤走到客廳幫忙關門，沒想到把門鎖好後，在客廳卻不慎滑倒，整個人動彈不得，任憑看護怎麼叫都無法起身。員警和消防人員協助破門，將阿嬤救出送醫檢查，幸好沒有大礙。

市警第一分局忠二路派出所長張畯盛說，警員黃瀚緯昨天晚間7點多接獲報案，指稱有民眾跌倒家中，黃員立即前往查看，但到場後見大門遭反鎖，多次呼叫無人回應，遂請消防隊協助破門，所幸老婦跌倒後意識清醒，隨後將其送往醫院檢查。

經警方了解，原來是老婦的看護出門倒垃圾，老婦上前鎖門時不慎跌倒，待看護回到家中才發現門遭反鎖，且呼叫多時無人回應，擔心阿嬤安危，趕緊報警處理，所幸老婦無大礙。看護說，她沒有帶鑰匙，沒想到倒垃圾回來門打不開，阿嬤跌倒，很是擔心。

警方呼籲民眾，家中若有年長或行動不便者，應多注意其動向，避免其因身體不適而發生危險，釀成憾事。

看護出門倒垃圾遭反鎖，阿嬤跌傷受困警、消合力救援。記者游明煌／翻攝
看護出門倒垃圾遭反鎖，阿嬤跌傷受困警、消合力救援。記者游明煌／翻攝
看護出門倒垃圾遭反鎖，阿嬤跌傷受困警、消合力救援。記者游明煌／翻攝
看護出門倒垃圾遭反鎖，阿嬤跌傷受困警、消合力救援。記者游明煌／翻攝

看護 阿嬤 垃圾車

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